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    Баринова заменили после удара в голову в матче Россия – Болгария. Ранее травмировался Кудряшов

    В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными России и Болгарии. Во втором тайме в верховом единоборстве удар в голову получил Дмитрий Баринов. Его заменили на Игоря Дивеева.

    «Ох, всe-таки принято решение заменить Баринова... Надеемся, что с Димой всe в порядке. Здоровья!» – написала сборная.

    • На разминке перед матчем травму получил защитник Федор Кудряшов, он может пропустить Евро-2020.
    • Баринов в августе получил травму, из-за которой пропустил несколько месяцев.
    • 12 июня Россия стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8615

      Вомбат 49 минут назад

      Не для этого ли Черчесов устраивал этот контрольный матч? Чтобы два важных игрока выбыли.

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