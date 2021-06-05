Баринова заменили после удара в голову в матче Россия – Болгария. Ранее травмировался Кудряшов

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными России и Болгарии. Во втором тайме в верховом единоборстве удар в голову получил Дмитрий Баринов. Его заменили на Игоря Дивеева.
«Ох, всe-таки принято решение заменить Баринова... Надеемся, что с Димой всe в порядке. Здоровья!» – написала сборная.
- На разминке перед матчем травму получил защитник Федор Кудряшов, он может пропустить Евро-2020.
- Баринов в августе получил травму, из-за которой пропустил несколько месяцев.
- 12 июня Россия стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии.
Источник: твиттер сборной России