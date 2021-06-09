Сарри – новый главный тренер «Лацио»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри возглавил «Лацио».
Клуб намекнул на его назначение, опубликовав в твиттере эмодзи с сигаретой. «Лацио» также составил ребус с изображением банка (Сарри работал банкиром до 40 лет) и спортивного костюма.
Журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о назначении Сарри в «Лацио». По его данным, контракт 62-летнего итальянца с римским клубом рассчитан на два года.
- Сарри в августе 2020 года покинул «Ювентус» и с тех пор оставался без работы.
- Римлян в мае покинул главный тренер Симоне Индзаги, возглавивший «Интер».
Источник: твиттер «Лацио»