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    Сарри – новый главный тренер «Лацио»

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри возглавил «Лацио».

    Клуб намекнул на его назначение, опубликовав в твиттере эмодзи с сигаретой. «Лацио» также составил ребус с изображением банка (Сарри работал банкиром до 40 лет) и спортивного костюма.

    Журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию о назначении Сарри в «Лацио». По его данным, контракт 62-летнего итальянца с римским клубом рассчитан на два года.

    • Сарри в августе 2020 года покинул «Ювентус» и с тех пор оставался без работы.
    • Римлян в мае покинул главный тренер Симоне Индзаги, возглавивший «Интер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Лацио»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      overlom 1 час назад

      Зачем они его взяли?..тренер то ни о чём

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      Рейтинг: +4412

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Этакий итальянский Божович - скоро клубы, где он не тренировал можно будет по пальцам сосчитать

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