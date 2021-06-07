Ловрен вернулся к полноценным тренировкам перед стартом Евро-2020

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен полностью восстановился после травмы.
31-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе сборной Хорватии.
Ранее сообщалось, что игрок рискует пропустить Евро-2020.
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Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен полностью восстановился после травмы.
31-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе сборной Хорватии.
Ранее сообщалось, что игрок рискует пропустить Евро-2020.