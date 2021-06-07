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    Ловрен вернулся к полноценным тренировкам перед стартом Евро-2020

    Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен полностью восстановился после травмы.

    31-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе сборной Хорватии.

    Ранее сообщалось, что игрок рискует пропустить Евро-2020.

    • Соперники хорватов на групповом этапе турнира – Англия, Чехия и Шотландия.
    • Итоговая заявка сборной доступна здесь.
    • Ловрен вошел в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFanta.

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    Источник: Твиттер Хорватского футбольного союза

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    07.06.2021 22:50
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