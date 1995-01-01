Ловрен из-за травмы рискует пропустить Евро-2020

"братская Хорватия"..
да и мать её..
Участие центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена в играх Евро-2020 находится под вопросом.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что у 31-летнего футболиста произошел рецидив старой травмы.
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Участие центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена в играх Евро-2020 находится под вопросом.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что у 31-летнего футболиста произошел рецидив старой травмы.
"братская Хорватия"..
да и мать её..
Керсим, пусть пропускает, главное, чтобы в июле был готов, как юный пионер!