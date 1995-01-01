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    Ловрен из-за травмы рискует пропустить Евро-2020

    Участие центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена в играх Евро-2020 находится под вопросом.

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что у 31-летнего футболиста произошел рецидив старой травмы.

    • Ловрен не выходил на поле с 5 апреля.
    • Соперники хорватов на групповом этапе Евро-2020 – Англия, Чехия и Шотландия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Jutarnji list

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2441

      Алехсбургер. 31 минуту назад

      "братская Хорватия"..
      да и мать её..

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      Рейтинг: +12363

      Skull_Boy 34 минуты назад

      Как будто от этого мешка есть какой либо толк

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4679

      Давид59 37 минут назад

      Ох уж эти центральные. Просто беда. Мамману лечили-лечили. Теперь Ловрен. Надо уже Серёгу Рамоса приглашать.

      0
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      Рейтинг: +3195

      Semenycch 57 минут назад

      До сборной Хорватии нам и дела нет, пусть восстанавливается к чемпионату.

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      Рейтинг: +11046

      paracetamol 1 час назад

      Керсим, пусть пропускает, главное, чтобы в июле был готов, как юный пионер!

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