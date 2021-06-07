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    Агент Видаля опроверг интерес «Зенита»

    Фернандо Феличевич, агент полузащитника «Интера» Артуро Видаля, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

    Ранее InterLive сообщил, что петербургский клуб может предложить 34-летнему футболисту зарплату в размере 4 миллионов евро в год.

    «Эта информация – неправда. Никаких контактов с «Зенитом» у меня не было», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Видаля – 3,5 миллиона евро.
    • В прошедшем сезоне чилиец забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: Sport24

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