Агент Видаля опроверг интерес «Зенита»

Фернандо Феличевич, агент полузащитника «Интера» Артуро Видаля, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

Ранее InterLive сообщил, что петербургский клуб может предложить 34-летнему футболисту зарплату в размере 4 миллионов евро в год.

«Эта информация – неправда. Никаких контактов с «Зенитом» у меня не было», – сказал агент.