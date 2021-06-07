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Сборная Аргентины подтвердила свое участие в Кубке Америки

7 июня 2021, 07:39
2

Ассоциация футбола Аргентины сообщила о намерении национальной сборной выступить на Кубке Америки.

«Благодаря огромным усилиям Ассоциации футбола Аргентины, предоставившей все необходимое для обеспечения безопасности в это сложное время, национальная команда сможет отправиться в Бразилию и принять участие в континентальном первенстве», – говорится в заявлении организации.

Ранее стало известно о планах сборной Бразилии отказаться от участия в Кубке Америки из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране.

  • Кубок Америки должен пройти с 13 июня по 10 июля.
  • Турнир перенесли в Бразилию из Колумбии и Аргентины.

Источник: Сайт Ассоциации футбола Аргентины
Кубок Америки Аргентина
Комментарии (2)
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серега кашин
1623058459
бразилия просто захотела обратить на себя внимание
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zigbert
1623085867
Может теперь бразильцы изменят свое решение?
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