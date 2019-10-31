Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Сборная Аргентины подтвердила свое участие в Кубке Америки

    Ассоциация футбола Аргентины сообщила о намерении национальной сборной выступить на Кубке Америки.

    «Благодаря огромным усилиям Ассоциации футбола Аргентины, предоставившей все необходимое для обеспечения безопасности в это сложное время, национальная команда сможет отправиться в Бразилию и принять участие в континентальном первенстве», – говорится в заявлении организации.

    Ранее стало известно о планах сборной Бразилии отказаться от участия в Кубке Америки из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране.

    • Кубок Америки должен пройти с 13 июня по 10 июля.
    • Турнир перенесли в Бразилию из Колумбии и Аргентины.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт Ассоциации футбола Аргентины

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6077

      серега кашин 6 часов назад

      бразилия просто захотела обратить на себя внимание

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86118
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66040
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru