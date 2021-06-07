Сборная Аргентины подтвердила свое участие в Кубке Америки

Ассоциация футбола Аргентины сообщила о намерении национальной сборной выступить на Кубке Америки.

«Благодаря огромным усилиям Ассоциации футбола Аргентины, предоставившей все необходимое для обеспечения безопасности в это сложное время, национальная команда сможет отправиться в Бразилию и принять участие в континентальном первенстве», – говорится в заявлении организации.

Ранее стало известно о планах сборной Бразилии отказаться от участия в Кубке Америки из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране.