«Не забуду его невероятную улыбку и жизнелюбие». Доннарумма прокомментировал самоубийство экс-партнера по академии «Милана»

Бывший вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на новость о суициде экс-партнера по миланской академии Сеида Визина. Они дружили.

«Мы жили вместе в миланской школе-интернате, это было несколько лет назад, но я не хочу и не могу забыть его невероятную улыбку и жизнелюбие. Он был моим другом, он такой же парень, как и я». – сказал Доннарумма.

Визин родился в 2000 году в Эфиопии, а потом был усыновлен итальянской семьей.

После ухода из футбола в 2016 году Визин играл в мини-футбол, работал официантом.

Визина нашли мертвым дома на этой неделе.

«Везде чувствую предвзятые и брезгливые взгляды людей». 20-летний экс-игрок академии «Милана» покончил собой из-за расизма