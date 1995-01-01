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    «Не забуду его невероятную улыбку и жизнелюбие». Доннарумма прокомментировал самоубийство экс-партнера по академии «Милана»

    Бывший вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на новость о суициде экс-партнера по миланской академии Сеида Визина. Они дружили.

    «Мы жили вместе в миланской школе-интернате, это было несколько лет назад, но я не хочу и не могу забыть его невероятную улыбку и жизнелюбие. Он был моим другом, он такой же парень, как и я». – сказал Доннарумма.

    • Визин родился в 2000 году в Эфиопии, а потом был усыновлен итальянской семьей.
    • После ухода из футбола в 2016 году Визин играл в мини-футбол, работал официантом.
    • Визина нашли мертвым дома на этой неделе.

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    Источник: Football Italia

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