Сборная России 8 июня проведет открытую для болельщиков тренировку. В программе – автограф-сессия Билялетдинова

8 июня сборная России устроит день открытых дверей. На стадионе «Динамо» состоится открытая тренировка команды.

«Болельщики, пришедшие на стадион, получат уникальную возможность своими глазами увидеть тренировку национальной сборной России перед стартом ЧЕ, а также получить автографы легенд российской сборной Дмитрия Хлестова, Динияра Билялетдинова.

Тренировка начнется в 17:00 и продлится 60 минут», – сообщил РФС.