Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Сборная России 8 июня проведет открытую для болельщиков тренировку. В программе – автограф-сессия Билялетдинова

    8 июня сборная России устроит день открытых дверей. На стадионе «Динамо» состоится открытая тренировка команды.

    «Болельщики, пришедшие на стадион, получат уникальную возможность своими глазами увидеть тренировку национальной сборной России перед стартом ЧЕ, а также получить автографы легенд российской сборной Дмитрия Хлестова, Динияра Билялетдинова.

    Тренировка начнется в 17:00 и продлится 60 минут», – сообщил РФС.

    • Завтра, 5 июня, россияне проведут товарищеский матч против Болгарии.
    • 12 июня Россия стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии.
    • Сегодня, 4 июня, расположении команды посетил Филипп Киркоров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86056
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru