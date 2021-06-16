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    Матчи сборной России с Данией и Финляндией покажет «Первый канал», игру с Бельгией – «Россия 1»

    Стало известно, на каких телеканалах будут транслироваться матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020.

    Матч против сборной Бельгии (12 июня) в прямом эфире покажет «Россия 1». Встречи с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня) будут транслироваться на «Первом канале».

    Также стало известно, что «Первый канал» покажет матч открытия чемпионата Европы между сборными Италии и Турции (11 июня).

    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Первого канала»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12774

      KLIM777 6 минут назад

      А Матч ТВ покажет Бузову. До такой степени докатились вальты что тошно осознавать, что это главный спортивный канал страны. Связывать епанашку с футболом это вверх идиотизма!

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