Матчи сборной России с Данией и Финляндией покажет «Первый канал», игру с Бельгией – «Россия 1»

Стало известно, на каких телеканалах будут транслироваться матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020.

Матч против сборной Бельгии (12 июня) в прямом эфире покажет «Россия 1». Встречи с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня) будут транслироваться на «Первом канале».

Также стало известно, что «Первый канал» покажет матч открытия чемпионата Европы между сборными Италии и Турции (11 июня).