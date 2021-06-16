Матчи сборной России с Данией и Финляндией покажет «Первый канал», игру с Бельгией – «Россия 1»

А Матч ТВ покажет Бузову. До такой степени докатились вальты что тошно осознавать, что это главный спортивный канал страны. Связывать епанашку с футболом это вверх идиотизма!
Стало известно, на каких телеканалах будут транслироваться матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020.
Матч против сборной Бельгии (12 июня) в прямом эфире покажет «Россия 1». Встречи с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня) будут транслироваться на «Первом канале».
Также стало известно, что «Первый канал» покажет матч открытия чемпионата Европы между сборными Италии и Турции (11 июня).
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.