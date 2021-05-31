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    Канте, Месси, Холанд, Мбаппе и Левандовски – в символической сборной сезона ЛЧ

    УЕФА назвал 23 футболистов, которые вошли в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2020/21.

    Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»);

    Защитники: Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилвел (все – «Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Давид Алаба («Бавария»);

    Полузащитники: Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Н'Голо Канте (все – «Челси»), Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден (все – «Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра («Порту»);

    Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Килиан Мбаппе, Неймар (оба – «ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Лиги чемпионов

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +923

      САНЁК17 1 минуту назад

      Semushkin и Skill потому что Месси с золотими лампочками

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      Рейтинг: +1746

      Semushkin Roman Valerievi 9 минут назад

      Месси уважаю но что он тут делает? 1 гол с игры...Ау, лучше бы Жиру вместо месси поставили. Чел 6 голов забил, важный Атлетико и ЛЧ выиграл. мде. Лучше бы Жиру чем за один гол с игры и не забитую пенку.

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      Рейтинг: +12382

      Skull_Boy 29 минут назад

      Интересно за какие заслуги Месси тут

      2
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