Канте, Месси, Холанд, Мбаппе и Левандовски – в символической сборной сезона ЛЧ

УЕФА назвал 23 футболистов, которые вошли в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2020/21.

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»);

Защитники: Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилвел (все – «Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Давид Алаба («Бавария»);

Полузащитники: Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Н'Голо Канте (все – «Челси»), Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден (все – «Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра («Порту»);

Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Килиан Мбаппе, Неймар (оба – «ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

Introducing the #UCL Squad of the Season for 2020/21!Name your top 3 players...#UCLfinal pic.twitter.com/raEg1X3G7Y