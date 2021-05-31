Левандовски: «Отлично чувствую себя в «Баварии», но всегда интересно изучить новый язык и культуру»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о своем будущем в мюнхенском клубе.

«Я отлично чувствую себя в «Баварии». Мюнхен – великолепный город, а я выступаю за великий клуб.

Но всегда интересно изучить новый язык и культуру. Впрочем, я не знаю, будет ли в течение моей карьеры или после нее возможность для этого», – сказал поляк.