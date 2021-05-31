Левандовски: «Отлично чувствую себя в «Баварии», но всегда интересно изучить новый язык и культуру»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о своем будущем в мюнхенском клубе.
«Я отлично чувствую себя в «Баварии». Мюнхен – великолепный город, а я выступаю за великий клуб.
Но всегда интересно изучить новый язык и культуру. Впрочем, я не знаю, будет ли в течение моей карьеры или после нее возможность для этого», – сказал поляк.
- Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
- В прошедшем сезоне 32-летний форвард забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на 2 года.
Источник: Goal.com