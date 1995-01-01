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    Левандовски: «Отлично чувствую себя в «Баварии», но всегда интересно изучить новый язык и культуру»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о своем будущем в мюнхенском клубе.

    «Я отлично чувствую себя в «Баварии». Мюнхен – великолепный город, а я выступаю за великий клуб.

    Но всегда интересно изучить новый язык и культуру. Впрочем, я не знаю, будет ли в течение моей карьеры или после нее возможность для этого», – сказал поляк.

    • Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
    • В прошедшем сезоне 32-летний форвард забил 48 голов и сделал 9 ассистов в 40 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на 2 года.

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    Источник: Goal.com

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