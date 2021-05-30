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  • «Следующий год будет нашим». «Спартак» поздравил фанатов «Челси» с победой в Лиге чемпионов

«Следующий год будет нашим». «Спартак» поздравил фанатов «Челси» с победой в Лиге чемпионов

30 мая 2021, 01:43
36

«Спартак» отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Клуб выразил свои намерения на турнир в следующем сезоне.

«Поздравляем фанатов «Челси»! Но не забывайте, что следующий год будет нашим», – написал «Спартак».

  • Москвичам перед групповом этапом Лиги чемпионов предстоит пройти 2 раунда квалификации.
  • «Манчестер Сити» остается без еврокубков больше 50 лет.
  • «Челси» взял Лигу чемпионов 2-й раз.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Челси Спартак
Комментарии (36)
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serppion
1622336100
Шо творят поросята, примазались. Между Спартаком и победой в ЛЧ нет ничего общего. И не будет!
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Vladislaf
1622345486
Какой же идиот у спартака твиттер ведет, вы квали не пройдете в ЛЧ. И в ЛЕ за 3-4 место бороться. Если третье место в ЛЕ займете, авось в лиге конференций до 1/4 дойдете. Вот и предел ваш. Не только к спартаку относится, ни один наш клуб не пройдет квали в лч, везет хоть зеня напрямую пролезет в лч где от всех огребет. Наши клубы по уровню игры уже слабее хорватских и др. слабых чемпионатов.
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_Marqella_
1622346479
Хахаха, вот это номер....это насколько нужно быть дебилом , что бы такие заявления делать...
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oyabun
1622350079
Даже мне стыдно от такой беспочвенной, ни на чем не основанной похвальбе, завуалированной под юмор. Очень тупенький юмор получился. Ну зачем давать повод болельщикам других клубов смеяться над клубом?
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sobaka120982
1622350559
Этот твит лишний повод по глумиться над теми кто болеет за спартак))) так без почвенно писать такое....
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Федорыч-НН
1622352423
Курочка еще в гнезде, яичко в 3,14zде, а они уже яйцами на базаре торгуют!
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Kollljan
1622354901
Позорище очередное будет к столетию клуба Спартак.
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Алехсбургер.
1622355377
опять кучу накреативили...
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BRO_football
1622362439
Пхахахаха, Спартак, удалите твит, не позорьтесь))
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slavа0508
1622377132
Вон берите с Абрамовича пример , нанял профи и в сторонке курит первый раз встретился с тренером после победы в ЛЧ ,
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