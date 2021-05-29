Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    «Следующий год будет нашим». «Спартак» поздравил фанатов «Челси» с победой в Лиге чемпионов

    «Спартак» отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Клуб выразил свои намерения на турнир в следующем сезоне.

    «Поздравляем фанатов «Челси»! Но не забывайте, что следующий год будет нашим», – написал «Спартак».

    • Москвичам перед групповом этапом Лиги чемпионов предстоит пройти 2 раунда квалификации.
    • «Манчестер Сити» остается без еврокубков больше 50 лет.
    • «Челси» взял Лигу чемпионов 2-й раз.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85921
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru