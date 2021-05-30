«Следующий год будет нашим». «Спартак» поздравил фанатов «Челси» с победой в Лиге чемпионов

«Спартак» отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Клуб выразил свои намерения на турнир в следующем сезоне.

«Поздравляем фанатов «Челси»! Но не забывайте, что следующий год будет нашим», – написал «Спартак».

Москвичам перед групповом этапом Лиги чемпионов предстоит пройти 2 раунда квалификации.

«Манчестер Сити» остается без еврокубков больше 50 лет.

«Челси» взял Лигу чемпионов 2-й раз.