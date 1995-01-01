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    Слуцкий отклонил предложение Орешкина вернуться в ЦСКА

    Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин пытался вернуть в клуб Леонида Слуцкого, утверждает «Бизнес Online».

    По информации источника, в конце мая помощник президента России несколько раз связывался с 50-летним специалистом, чтобы обсудить его возможное возвращение.

    Слуцкий, несмотря на настойчивость Орешкина, отказал ему, поскольку хочет остаться в казанской команде.

    • Тренер возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
    • В «Рубине» он работает с декабря 2019 года.
    • ЦСКА сейчас тренирует Ивица Олич.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +25

      saf05 35 минут назад

      Слуцкий ЦСКА не нужен, это дно.

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      Рейтинг: +11046

      paracetamol 47 минут назад

      Случкер давно понял, что конюшню - отстой. Груз долгов не подъёмен!

      0
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      Рейтинг: +2519

      CSKA57 1 час назад

      Огласите, пожалуйста, весь список!

      0
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      Рейтинг: +1306

      GM 1 час назад

      "...и словно мухи тут и там, ходят слухи по домам"

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      Рейтинг: +1906

      prtcs 1 час назад

      Кому доверили клуб? Эти люди могут только разрушать.

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      Рейтинг: +467

      kliker 2 часа назад

      Вот чем оказывается чем замминфина занимается - главная финансовая проблема в стране - работа Слуцкого.

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      Рейтинг: +1306

      GM > kliker 1 час назад

      В данном случае, председатель совета директоров ЦСКА занимается делами клуба. То, что вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» занимается делами Спартака тебя не раздражает? Можно подумать, у Лукойла других проблем нет, кроме бездонной финансовой дыры под названием "Спартак"...

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      Рейтинг: +3094

      Snek 2 часа назад

      АРЕШКА УХАДИ!

      3
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      Рейтинг: +5647

      Cleaner 2 часа назад

      ЦСКА все криво последнее время делает. Предлагать нужно было, когда приняли решение по Гончаренко.

      1
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      Рейтинг: +304

      вальтер79 2 часа назад

      слуцкому и в рубине не плохо

      2
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      Рейтинг: +17889

      vladimir-7 2 часа назад

      Орешкину надо сначала думать, а потом принимать решение, а Слуцкий
      правильно сделал, натер нас Ореху. Молодец, Леонид.

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      Рейтинг: +189

      MrZLOba > vladimir-7 1 час назад

      Ты такой наивный что в это веришь?

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