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Слуцкий отклонил предложение Орешкина вернуться в ЦСКА

29 мая 2021, 12:00
22

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин пытался вернуть в клуб Леонида Слуцкого, утверждает «Бизнес Online».

По информации источника, в конце мая помощник президента России несколько раз связывался с 50-летним специалистом, чтобы обсудить его возможное возвращение.

Слуцкий, несмотря на настойчивость Орешкина, отказал ему, поскольку хочет остаться в казанской команде.

  • Тренер возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
  • В «Рубине» он работает с декабря 2019 года.
  • ЦСКА сейчас тренирует Ивица Олич.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (22)
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vladimir-7
1622280107
Орешкину надо сначала думать, а потом принимать решение, а Слуцкий правильно сделал, натер нас Ореху. Молодец, Леонид.
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вальтер79
1622280227
слуцкому и в рубине не плохо
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Snek
1622281469
АРЕШКА УХАДИ!
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kliker
1622282284
Вот чем оказывается чем замминфина занимается - главная финансовая проблема в стране - работа Слуцкого.
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BRO_football
1622290334
Правильно сделал. У Слуцкого и в Рубине всё хорошо. А ЦСКА пусть Олич из пропасти вытаскивает. Сомневаюсь, что у него это получится
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mamba9090909
1622297933
Слуцкий почувствовал свободу действий и под надзор идти не хочет.))
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Sancho010365
1622299683
Слуцкий молодец! Команда играет, значит ему верят футболисты самое главное, он может создать атмосферу доверительную. Главное чтобы росли они и развевались, ну просто ужас смотреть на эту разницу в скоростях наших команд (Россия и Украина) и европейских, мы просто не выдерживаем. Вспомните как Краснодар забил Валенсии на 83 минуте и как они легко сравняли счёт! За считанные минуты мы даже не успели порадоваться. Я желаю Рубину красивой игры, мы за ней сосокучились и рисковать. Мы сможем стерпеть неудачи, главное научитесь уходить от травм, вспомните как уходил от стыков Илья Цымбаларь и Беланов Игорь.
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vladimir-7
1622302082
После смены председатель совета директоров в ЦСКА и ухода тренера И.Олича, а это будет обоюдно необходимое решение, придет, надеюсь, Л.В. Слуцкий и это будет взаимовыгодное решение в 2022 году, для всего клуба, для самого Л.В. и для болельщиков ЦСКА.
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JTherry
1622306780
Орешкин действует по понятиям, будто не знает, что у Слуцкого длительный контракт с Рубином... коням подфартило, что после увода Мухина у проводниц, Плутник испугался идти против своих бывших шефов по ВЭБ.РФ, Шувалова с Орешкиным, и требовать дисквалификации игроку, и штрафа в виде пропуска пары трансферных окон клубу... теперь ситуация повторяется: кони хотели увести тренера из стана Рубина, и хорошо, что Слуцкий "дальновидно" послал Орешкина лесом, а то - быть скандалу...
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житель СПб
1622318639
Но только у Слуцкого команда в кубках играет, а ЦСКА сейчас где? Вот то-то и оно...
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