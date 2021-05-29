Слуцкий отклонил предложение Орешкина вернуться в ЦСКА

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин пытался вернуть в клуб Леонида Слуцкого, утверждает «Бизнес Online».

По информации источника, в конце мая помощник президента России несколько раз связывался с 50-летним специалистом, чтобы обсудить его возможное возвращение.

Слуцкий, несмотря на настойчивость Орешкина, отказал ему, поскольку хочет остаться в казанской команде.