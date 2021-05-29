В Италии сообщили о подписании контракта Спаллетти с «Наполи»

Новым главным тренером «Наполи» будет Лучано Спаллетти. Об этом вскоре должны объявить официально.

«Подтверждено, что новым менеджером «Наполи» станет Лучано Спаллетти. Он только что подписал свой контракт до июня 2023 года. Все готово и завершено», – написал инсайдер Фабрицио Романо.