В Италии сообщили о подписании контракта Спаллетти с «Наполи»

Новым главным тренером «Наполи» будет Лучано Спаллетти. Об этом вскоре должны объявить официально.
«Подтверждено, что новым менеджером «Наполи» станет Лучано Спаллетти. Он только что подписал свой контракт до июня 2023 года. Все готово и завершено», – написал инсайдер Фабрицио Романо.
- Спаллетти будет зарабатывать в неаполитанском клубе 3,5 миллиона евро в год.
- Спаллетти не работает с 2019 года.
- Он дважды выигрывал чемпионат России с «Зенитом».
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.