Фред: «Считал Украину более расистской страной, но страдать я начал в Англии»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред сравнил ситуацию с расизмом в Англии и Украине. В УПЛ бразилец выступал за «Шахтер».

«Считал Украину более расистской страной, но там не было проблем, а страдать я начал в Англии. В 2019 году в матче против «Манчестер Сити» была плохая ситуация. Увы, в нашем обществе остается расизм. Это плохо, и мы должны знать, как ему противостоять», – сказал Фред.