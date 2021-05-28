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  • Фред: «Считал Украину более расистской страной, но страдать я начал в Англии»

Фред: «Считал Украину более расистской страной, но страдать я начал в Англии»

28 мая 2021, 20:58
10

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред сравнил ситуацию с расизмом в Англии и Украине. В УПЛ бразилец выступал за «Шахтер».

«Считал Украину более расистской страной, но там не было проблем, а страдать я начал в Англии. В 2019 году в матче против «Манчестер Сити» была плохая ситуация. Увы, в нашем обществе остается расизм. Это плохо, и мы должны знать, как ему противостоять», – сказал Фред.

  • В Англии игрок выступает с 2018 года.
  • С манчестерцами он не брал трофеев.
  • С «Шахтером» Фред трижды взял УПЛ.

Источник: Globo Esporte
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Манчестер Сити Шахтер Фред
Комментарии (10)
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КаДеС
1622236416
Ныть и только ныть. По-моему, такой путь борьбы с расизмом вы выбрали. Вас используют на всю катушку в целенаправленной борьбе против белых. А вы всё думаете, что дело в том, что белые обижают ваши нежные чувства. Если бы я был чёрный мне плевать было бы на любые выходки "полуобезьян", кидающих банан или ухающих. Тем более на тех, кто назвал бы меня чёрным.
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Арч
1622257688
что нет фошиздов в Украине?странно
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Cules2013
1622260666
показательный коммент. у нас уровень расизма минимальный, т.к. мы не были работорговцами и заморских колоний в Африке не имели, а когда в США чёрных месили и ущемляли в правах, в СССР была политика дружбы с африканскими странами, студентов по обмену брали и т.п. нам на колено вставать и извиняться не за что. это пусть они нам спасибо скажут за адекватность)
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lipatov32
1622260832
Играть надо нормально и не будет никакого расизма тебе. А то купили кусок Г за хренову кучу денег, толку с тебя х да ни хуа.
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