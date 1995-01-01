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    Фред: «Считал Украину более расистской страной, но страдать я начал в Англии»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред сравнил ситуацию с расизмом в Англии и Украине. В УПЛ бразилец выступал за «Шахтер».

    «Считал Украину более расистской страной, но там не было проблем, а страдать я начал в Англии. В 2019 году в матче против «Манчестер Сити» была плохая ситуация. Увы, в нашем обществе остается расизм. Это плохо, и мы должны знать, как ему противостоять», – сказал Фред.

    • В Англии игрок выступает с 2018 года.
    • С манчестерцами он не брал трофеев.
    • С «Шахтером» Фред трижды взял УПЛ.

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    Источник: Globo Esporte

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