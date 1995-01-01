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    Гол Макарова «Зениту» – лучший в прошлом сезоне РПЛ

    Гол полузащитника «Рубина» Дениса Макарова в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ признан лучшим по итогам минувшего сезона.

    23-летний футболист забил победный гол на 92-й минуте, протащив мяч с центра поля и обыграв двух соперников.

    • Макаров забил 7 мячей и отдал 1 ассист в 27 матчах минувшего сезона РПЛ.
    • Хавбек «Рубина» попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020

    Макаров – о голе «Зениту»: «Бежал из последних сил, за счет характера»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм РПЛ

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +47461

      portero 27 минут назад

      Ну какбы там не поле футбольное, а огород.
      Ну и защита должны были в центре поля разок за футболку придержать и всё....

      0
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      Рейтинг: +6292

      Рубинище 58 минут назад

      Ну Зенит везде первый. А гол суперский и по исполнению и по важности и на 91й минуте.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Горкин Блеванов 1 час назад

      Всего сезона ? гол неплохой, но он не может быть лучшим, ну никак, были лучше голы и немало. Это политическое решение в междуусобной войне чьих то интересов

      3
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      Рейтинг: +22

      Zenit_Night_Life 1 час назад

      Гол отличный, но огород этот

      3
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      Рейтинг: +9149

      alex1951 2 часа назад

      Макарова в сборную!
      Зашытников на 10 лет в Чемп Монголии!
      Воротчика сторожем на Зенит-Арену!
      Вопросы есть,вопросов нет,тема закрыта......



      3
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      Рейтинг: +26419

      VVM1964 2 часа назад

      Красиво сыграл , похоже и сам не ожидал от себя такого ))) И гол хорош и ценность его очень велика !

      3
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      Рейтинг: +9149

      alex1951 > VVM1964 2 часа назад

      Когда мы такое в последний раз видели?
      Я как будто смотрел бразильцев 60х годов!
      Я плакал.....
      Ма ла дец,а главное хладнокровно!

      4
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      Рейтинг: +2770

      PAREVG. 2 часа назад

      Будь в защите наши игроки, у Макарова, мяч вместе с ногами отобрали...
      А легионеры обделались.

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