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Гол Макарова «Зениту» – лучший в прошлом сезоне РПЛ

26 мая 2021, 16:28
16

Гол полузащитника «Рубина» Дениса Макарова в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ признан лучшим по итогам минувшего сезона.

23-летний футболист забил победный гол на 92-й минуте, протащив мяч с центра поля и обыграв двух соперников.

  • Макаров забил 7 мячей и отдал 1 ассист в 27 матчах минувшего сезона РПЛ.
  • Хавбек «Рубина» попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Макаров – о голе «Зениту»: «Бежал из последних сил, за счет характера»

Источник: инстаграм РПЛ
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Макаров Денис
Комментарии (16)
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PAREVG.
1622036468
Будь в защите наши игроки, у Макарова, мяч вместе с ногами отобрали... А легионеры обделались.
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VVM1964
1622036471
Красиво сыграл , похоже и сам не ожидал от себя такого ))) И гол хорош и ценность его очень велика !
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alex1951
1622038375
Макарова в сборную! Зашытников на 10 лет в Чемп Монголии! Воротчика сторожем на Зенит-Арену! Вопросы есть,вопросов нет,тема закрыта......
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Zenit_Night_Life
1622041474
Гол отличный, но огород этот
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Горкин Блеванов
1622043326
Всего сезона ? гол неплохой, но он не может быть лучшим, ну никак, были лучше голы и немало. Это политическое решение в междуусобной войне чьих то интересов
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Рубинище
1622043712
Ну Зенит везде первый. А гол суперский и по исполнению и по важности и на 91й минуте.
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portero
1622045584
Ну какбы там не поле футбольное, а огород. Ну и защита должны были в центре поля разок за футболку придержать и всё....
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paracetamol
1622095446
Ну да, на картофельном поле лучший. Привык в ФНЛ.
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