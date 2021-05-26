Гол Макарова «Зениту» – лучший в прошлом сезоне РПЛ

Гол полузащитника «Рубина» Дениса Макарова в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ признан лучшим по итогам минувшего сезона.

23-летний футболист забил победный гол на 92-й минуте, протащив мяч с центра поля и обыграв двух соперников.

Макаров забил 7 мячей и отдал 1 ассист в 27 матчах минувшего сезона РПЛ.

Хавбек «Рубина» попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Макаров – о голе «Зениту»: «Бежал из последних сил, за счет характера»