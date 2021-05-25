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  • Дзюба: «Мне надо чуть-чуть загореть, чтобы быть похожим на Лукаку»

Дзюба: «Мне надо чуть-чуть загореть, чтобы быть похожим на Лукаку»

25 мая 2021, 08:40
36

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался о сравнениях с форвардом «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

– Игорь Дивеев сравнил вас с Ромелу Лукаку. Вы реально помогаете защитникам команды подготовиться к игре против одного из лучших нападающий Европы?

– Мне надо чуть-чуть загореть, чтобы быть полностью похожим на Лукаку, чтобы Дивеев вообще не отличал меня от него.

  • Дзюба попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.
  • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • Соперники россиян по групповому этапу Евро – Бельгия, Дания и Финляндия.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Бельгия Дзюба Артем Лукаку Ромелу
Комментарии (36)
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"supermax"
1621922476
тебе надо чуть чуть завалить ипало и думать о том как вы будете из группы выходить....только писдить горазд пока что
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Garrincha58
1621925146
у него точно крышняк сорвало сначала себя преподносил как второй Ибрагимович теперь Лукаку
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FС Spаrtак
1621925201
обмажся гавномм и все дела тебе пойдет
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Из Твери Леха
1621925738
Европейцы такие шутки явно не оценят.
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Боцман59rus
1621927338
Тебе нужно чуть чуть эволюционировать физически и перенести нагрузку с языка и члена, на другие группы мышц
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ItalianFootball
1621927871
Ну сейчас прогрессивная Европа прочтет, и понесется.
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NewLife
1621928063
Ты не Лукаку, а рукаку.
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vladimir-7
1621933041
Дзюба, тебе бы хоть каплю мозгов влить в твою пустую башку.
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Давид59
1621936300
Опять провоцирует. Уже фотка с обезьянками была. Хочет снова скандал.
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Hektor 84
1621940155
Ипанутое бревно! Тебе до Лукаку как до Австралии вплавь! Лукаку отрабатывает в обороне, а не как ты стоишь ждешь в центральном круге, в отличии от тебя способен обвести несколько соперников или убежать от них, хорошо играет головой, а не как тебе целятся в твою тупую голову. Можно еще долго можно перечислять. Не надо бревно себя сравнивать ни с Лукаку, ни с Ибрагимовичем. Ты даже и на треть от их возможностей и мастерства не способен. Та какой на треть? На десятую часть. И лучше вообще молчи долбонавт! А то будешь потом кривляться о том что мы завидуем тебе или какую то дурь нести про сантехников!)))
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