Дзюба: «Мне надо чуть-чуть загореть, чтобы быть похожим на Лукаку»

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался о сравнениях с форвардом «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

– Игорь Дивеев сравнил вас с Ромелу Лукаку. Вы реально помогаете защитникам команды подготовиться к игре против одного из лучших нападающий Европы?

– Мне надо чуть-чуть загореть, чтобы быть полностью похожим на Лукаку, чтобы Дивеев вообще не отличал меня от него.

Дзюба попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Соперники россиян по групповому этапу Евро – Бельгия, Дания и Финляндия.

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