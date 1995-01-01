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    Дзюба: «Мне надо чуть-чуть загореть, чтобы быть похожим на Лукаку»

    Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался о сравнениях с форвардом «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

    – Игорь Дивеев сравнил вас с Ромелу Лукаку. Вы реально помогаете защитникам команды подготовиться к игре против одного из лучших нападающий Европы?

    – Мне надо чуть-чуть загореть, чтобы быть полностью похожим на Лукаку, чтобы Дивеев вообще не отличал меня от него.

    • Дзюба попал в расширенный состав сборной России на Евро-2020.
    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Соперники россиян по групповому этапу Евро – Бельгия, Дания и Финляндия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3329

      serppion 24 минуты назад

      Ничего похожего! Один - футболист, другой - деревяшка. Хотя, оба жопастые.

      0
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      Рейтинг: +17775

      vladimir-7 25 минут назад

      Дзюба, тебе бы хоть каплю мозгов влить в твою пустую башку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5550

      Cleaner 46 минут назад

      Лучше бы Дзюба попросил у Гудвина НЕМНОЖКО УМА. Тогда бы такие мысли ему в голову не приходили. После вот таких его заявлений складывается впечатление, что Дзюба не совсем дееспособен. Или совсем не дееспособен...(

      2
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      Рейтинг: +309

      Лфшт 1 час назад

      По ходу пора отписываться от этого гавносайта

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8098

      NewLife 1 час назад

      Ты не Лукаку, а рукаку.

      6
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      Рейтинг: +17775

      vladimir-7 > NewLife 29 минут назад

      или просто КАКА

      1
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      Рейтинг: +1786

      ItalianFootball 1 час назад

      Ну сейчас прогрессивная Европа прочтет, и понесется.

      1
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      Рейтинг: +4697

      sochi-2013 > ItalianFootball 9 минут назад

      прогрессивная, бери в "(кавычки). Нам такого "прогресса" не надо. А по сути ты прав.

      0
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      Рейтинг: +139

      пега 1 час назад

      Лукаку бежит в три раза быстрее тебя, шутник Дзюба.

      3
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      Рейтинг: +22444

      Боцман59rus 2 часа назад

      Тебе нужно чуть чуть эволюционировать физически и перенести нагрузку с языка и члена, на другие группы мышц

      3
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      Рейтинг: +7358

      piligrim1986 2 часа назад

      а еще играть научиться

      1
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      Рейтинг: +3633

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Европейцы такие шутки явно не оценят.

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