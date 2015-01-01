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    Дзюба – о критике: «Это все равно что я бы подсказывал сантехнику, как и что делать»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об отношении к критике после неудачных матчей за сборную России.

    – Как относишься к критике после поражений сборной?

    – Есть конструктивная критика, а есть блогеры, которые футбол смотрят из космоса. Это все равно что я бы пригласил домой сантехника и начал бы ему подсказывать, как и что делать. Он сказал бы мне: «Делай сам». Я бы ответил: «Нет, продолжайте».

    – Главный козырь нынешней сборной?

    – Думаю, физическое состояние. Мы должны хорошо подготовиться к турниру. Плюс дисциплина. Бельгия и Дания сильные команды.

    • Дзюба – капитан сборной России.
    • Он попал в расширенный состав национальной команды на Евро-2020.

    Дзюба: «Были реальные мысли о Европе, но меня кинули»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии18
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      Рейтинг: +506

      SuperNils 33 минуты назад

      опять онанюга разговорился...

      0
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      Рейтинг: +9269

      Литейный4 37 минут назад

      Главное Дзюбинатор исправно забивает. А уж Спартаку так вообще стабильно передаёт приветы. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22617

      silver29 45 минут назад

      Зачем сантехнику советы по онанизму ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +38

      sasa5826 58 минут назад

      Да ты и есть сантехник .Футболист это левандовский , лукаку , мбаппе а ты сантехник

      2
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      Рейтинг: +7587

      knikos > sasa5826 53 минуты назад

      Так по-твоему получается , что остальные футболисты РПЛ вообще ассенизаторы ?

      1
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      Рейтинг: +2269

      Иван Петров 1986 > knikos 46 минут назад

      Конечно.

      0
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      Рейтинг: +7587

      knikos 1 час назад

      Почитал комменты и сразу понял , что пишет молодёжь . Как-то на авторском вечере Андрею Миронову ( я лично смотрел это ) передали записку , ну , как это было принято на таких вечерах. В записке была куча советов , как ему надо выступать . Миронов ответил так : " Представляете , я иду по улице , прохожу мимо стройки , подхожу к каменщику и начинаю его учить , как надо класть кирпич. Можете себе представить , что он мне ответит ? " Так что спецом для тупых , насчёт сантехника , поняли , в чём смысл фразы Артёма ? Станьте лучшим бомбардиром РПЛ , рекордсменом РПЛ , а потом учите кого-нибудь забивать голы и отдавать пасы .

      2
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      ...
      Рейтинг: +2269

      Иван Петров 1986 > knikos 39 минут назад

      Я тоже был на авторском вечере Андрея Миронова. Но не пойму зачем его именем оправдывать этого дебила зюбу, который снимает на видео свое рукоблудство.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4167

      Fusballer > knikos 22 минуты назад

      Если повар накормит вас в столовке плохо приготовленным блюдом, тоже промолчите? Или станете в ответку лучшим поваром в мире? Ну или хотя бы в РПЛ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7587

      knikos > Иван Петров 1986 11 минут назад

      И причём тут имя Андрея Миронова ? Я же о "советах" написал . Не так ли ? Играй лучше Дзюбы - и давай ему советы , как играть ! Все дела !

      0
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      ...
      Рейтинг: +7587

      knikos > Fusballer 9 минут назад

      Дзюба- лучший бомбардир РПЛ по итогам года и в истории РПЛ ! Причём тут повар ? Давать ему советы имеют право только те , кто достиг в футболе больше его ! Вот и всё ! Если ему напишет Левандовский или Мбаппе , Роналду или Зидан - я слова не скажу ! А диванные кретиники ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Главный дрочун россии отвечает на критику.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2784

      aaaaahhhh 1 час назад

      хорошо, что для сравнения не порноактера выбрал....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20887

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну вот дзюба и определил свой уровень... Диву даёшься, как он забил столько... нонсенс!..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      9зверь9 1 час назад

      Ты уже про "тренеришку" ляпнул! Лучше бы закрыл свой рот гнилой навсегда...дрочер х..ев!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6698

      "supermax" 1 час назад

      такое позорище.....лучше бы сантехники играли в сборной...они бы не ответили чубе чтобы он продолжал сам....ну какой дурак

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