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  • Дзюба – о критике: «Это все равно что я бы подсказывал сантехнику, как и что делать»

Дзюба – о критике: «Это все равно что я бы подсказывал сантехнику, как и что делать»

24 мая 2021, 18:59
23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об отношении к критике после неудачных матчей за сборную России.

– Как относишься к критике после поражений сборной?

– Есть конструктивная критика, а есть блогеры, которые футбол смотрят из космоса. Это все равно что я бы пригласил домой сантехника и начал бы ему подсказывать, как и что делать. Он сказал бы мне: «Делай сам». Я бы ответил: «Нет, продолжайте».

– Главный козырь нынешней сборной?

– Думаю, физическое состояние. Мы должны хорошо подготовиться к турниру. Плюс дисциплина. Бельгия и Дания сильные команды.

  • Дзюба – капитан сборной России.
  • Он попал в расширенный состав национальной команды на Евро-2020.

Дзюба: «Были реальные мысли о Европе, но меня кинули»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (23)
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Шашлычник
1621872394
"я бы пригласил домой сантехника"- надеюсь это не анонс нового кино от дзюбы.
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"supermax"
1621873394
такое позорище.....лучше бы сантехники играли в сборной...они бы не ответили чубе чтобы он продолжал сам....ну какой дурак
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aaaaahhhh
1621874644
хорошо, что для сравнения не порноактера выбрал....
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Иван Петров 1986
1621874788
Главный дрочун россии отвечает на критику.
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knikos
1621875332
Почитал комменты и сразу понял , что пишет молодёжь . Как-то на авторском вечере Андрею Миронову ( я лично смотрел это ) передали записку , ну , как это было принято на таких вечерах. В записке была куча советов , как ему надо выступать . Миронов ответил так : " Представляете , я иду по улице , прохожу мимо стройки , подхожу к каменщику и начинаю его учить , как надо класть кирпич. Можете себе представить , что он мне ответит ? " Так что спецом для тупых , насчёт сантехника , поняли , в чём смысл фразы Артёма ? Станьте лучшим бомбардиром РПЛ , рекордсменом РПЛ , а потом учите кого-нибудь забивать голы и отдавать пасы .
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sasa5826
1621875774
Да ты и есть сантехник .Футболист это левандовский , лукаку , мбаппе а ты сантехник
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Drapik
1621881320
пусть сначала выступят на евро, потом будете поливать дерьмом, если тому будет повод
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Garrincha58
1621925330
это точно Бельгия и Дания сильные команды,а Финляндия уж точно не слабей нашей
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САДЫЧОК
1621926348
Дзюба Бельгия и Дания сильные команды. ...для тебя Финляндия непреодолима ! С навесами на бревно -не будет результата на Евро- только Тамбов !
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slavа0508
1621948021
Сантехник это специалист который делает свою работу и процессе лучше не лезть с советами, однако по окончание работ нужно принять и проверить работу ,так и по тебе Артём пока ты тренируешься и играешь мы тоже не лезем а вот после игры извини работу надо принять , играешь то ты для нас значить и обсуждать нам,,,
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