Дзюба – о критике: «Это все равно что я бы подсказывал сантехнику, как и что делать»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об отношении к критике после неудачных матчей за сборную России.

– Как относишься к критике после поражений сборной?

– Есть конструктивная критика, а есть блогеры, которые футбол смотрят из космоса. Это все равно что я бы пригласил домой сантехника и начал бы ему подсказывать, как и что делать. Он сказал бы мне: «Делай сам». Я бы ответил: «Нет, продолжайте».

– Главный козырь нынешней сборной?

– Думаю, физическое состояние. Мы должны хорошо подготовиться к турниру. Плюс дисциплина. Бельгия и Дания сильные команды.

Дзюба – капитан сборной России.

Он попал в расширенный состав национальной команды на Евро-2020.

Дзюба: «Были реальные мысли о Европе, но меня кинули»