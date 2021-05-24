Дзюба: «Были реальные мысли о Европе, но меня кинули»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб.

«Были реальные желания и мысли о Европе, но меня, мягко скажем, кинули. Я ничего не загадываю, сфокусирован на Евро, а потом можно о чeм-то думать. Сейчас стараюсь ничего лишнего не смотреть и не слушать. Эти девать дней – очень сложные», – сказал Дзюба.