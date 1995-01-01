Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Дзюба: «Были реальные мысли о Европе, но меня кинули»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб.

    «Были реальные желания и мысли о Европе, но меня, мягко скажем, кинули. Я ничего не загадываю, сфокусирован на Евро, а потом можно о чeм-то думать. Сейчас стараюсь ничего лишнего не смотреть и не слушать. Эти девать дней – очень сложные», – сказал Дзюба.

    • В январе 2020 года сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Тоттенхэма».
    • Экс-тренер лондонцев Жозе Моуринью рассматривал возможность аренды Дзюбы до конца сезона из-за травмы Гарри Кейна.
    • Дзюба стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ с 20-ю мячами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:13
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8065

      NewLife 13 минут назад

      У зюбы критические дни))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10371

      Hektor 84 25 минут назад

      В Европу ну если только на органы)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      777+ 28 минут назад

      Фантазер!!!!............

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1659

      almanev 36 минут назад

      Были реальные мысли о Европе, но я играю как *овно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12895

      Garrincha58 49 минут назад

      человек сам себе придумал легенду что его кто то хочет в Европе подписать да так внушил себе что будет это повторять постоянно

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22612

      silver29 57 минут назад

      Да какая Европа, кинули его через предмет дрочки на татами вместе с мечтами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14018

      JTherry 1 час назад

      пока дзюпа дрочил на Орзул до 32 лет, Йылмаз чемпионом Франции стал в 35 лет...!)

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5537

      Cleaner 1 час назад

      Мысли КИНУЛИ Дзюбу!...)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      пега 1 час назад

      дзюба балабол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22432

      Боцман59rus 1 час назад

      В роддоме его кинули, головой об стенку

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85783
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru