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    Прядкин – об отмене стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ: «Клубы попросили отменить»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил отмену стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ в прошедшем сезоне и высказался о возможной реформе всех профессиональных лиг России.

    Ранее стало известно, что РФС заплатит 170 тысяч голландской компании Hypercube за предложения по реформированию РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

    «Стыковые матчи? Клубы попросили отменить, но при чeм тут работа аналитического агентства? Это привлечение РФС и ФНЛ. Мы провели кучу исследований по реформам. Мы не отказываемся от дополнительной информации по нашей лиге. Посмотрим, что передовые практики нам посоветуют.

    Отмена не связана с изучением. Коллеги из РФС попытаются совершенствовать ФНЛ и ПФЛ. Клубы поддержали, что как будет заключение по другим лигам – мы утвердим пункт по обмену и пункт с заявкой. Эти два пункта мы позже рассмотрим после работы совместных групп.

    Дискуссия идeт за обмен и варианты предложены. Дождeмся исследования», – сообщил Прядкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +126

      Forvard47 38 минут назад

      Ну и какие клубы Арсенал и УФА????

      Сомневаюсь что Торпедо, Балтика были согласны.. Черт ты лысый

      0
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      Рейтинг: +6964

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отменяют стыки ТОЛЬКО Коррумпированные черти ! Эта РПЛ всё делает , чтобы расписать всё в кабинетах !

      0
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      Рейтинг: +28

      Шашлычник 1 час назад

      Теперь маленьким командам, типо Чайки можно сразу прекращать существование, потому что у них нет и не будет большого стадиона.Убивают футбол на корню, делая свою суперлигу, где уровень футбола будет падать и где будут играть одни и те же днищенские Роторы и НН, зато со стадионами, которые построены на налоги!

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      Рейтинг: +126

      Forvard47 > Шашлычник 37 минут назад

      Чайка может на Олимп2 ехать играть в рпл

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