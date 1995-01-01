Прядкин – об отмене стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ: «Клубы попросили отменить»

Ну и какие клубы Арсенал и УФА????
Сомневаюсь что Торпедо, Балтика были согласны.. Черт ты лысый
Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил отмену стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ в прошедшем сезоне и высказался о возможной реформе всех профессиональных лиг России.
Ранее стало известно, что РФС заплатит 170 тысяч голландской компании Hypercube за предложения по реформированию РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
«Стыковые матчи? Клубы попросили отменить, но при чeм тут работа аналитического агентства? Это привлечение РФС и ФНЛ. Мы провели кучу исследований по реформам. Мы не отказываемся от дополнительной информации по нашей лиге. Посмотрим, что передовые практики нам посоветуют.
Отмена не связана с изучением. Коллеги из РФС попытаются совершенствовать ФНЛ и ПФЛ. Клубы поддержали, что как будет заключение по другим лигам – мы утвердим пункт по обмену и пункт с заявкой. Эти два пункта мы позже рассмотрим после работы совместных групп.
Дискуссия идeт за обмен и варианты предложены. Дождeмся исследования», – сообщил Прядкин.
- Напрямую из РПЛ вылетели «Ротор» и «Тамбов». В Премьер-лигу поднялись «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».
- «Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование для РПЛ.
- «Балтика» и «Торпедо», занявшие 5-е и 6-е места в ФНЛ, не были допущены до стыковых матчей, несмотря на наличие лицензий РПЛ.