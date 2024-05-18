ЦСКА показал Торопа после операции

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что вратарь Владислав Тороп был успешно прооперирован.

20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».

Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.

У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трeх часов.

Слава пробудет в больнице ещe ближайшие 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой. Ждeм как можно скорее его возвращения в строй!» – говорится в публикации армейцев.