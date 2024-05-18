Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    ЦСКА показал Торопа после операции

    Пресс-служба ЦСКА сообщила, что вратарь Владислав Тороп был успешно прооперирован.

    • 20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».
    • Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.
    • У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

    «Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трeх часов.

    Слава пробудет в больнице ещe ближайшие 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой. Ждeм как можно скорее его возвращения в строй!» – говорится в публикации армейцев.

    Новости по теме
    Кафанов прокомментировал возможное проведение Торопом остатка карьеры в маске 1
    Стало известно, сколько месяцев пропустит Тороп 8
    20-летний Тороп может провести остаток карьеры в маске 2
    Источник: телеграм-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:48
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Таврида
    1716022944
    Красавец (
    Ответить
    Алексей З
    1716023404
    Держись пацанчик , всё заживёт.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1716023476
    Скорейшей поправки тебе
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+