ЦСКА показал Торопа после операции

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что вратарь Владислав Тороп был успешно прооперирован.
- 20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».
- Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.
- У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.
«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трeх часов.
Слава пробудет в больнице ещe ближайшие 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой. Ждeм как можно скорее его возвращения в строй!» – говорится в публикации армейцев.
- Торопу потребуется 4 месяца на восстановление.
- Он может провести остаток карьеры в защитной маске.