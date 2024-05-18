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    Венгерский журналист сравнил Станковича и Черчесова

    Венгерский журналист Ласло Боршош оценил работу Деяна Станковича в «Ференцвароше».

    • Серб со следующего сезона возглавит «Спартак».
    • Контракт подписан на 2 года.
    • Станкович с «Ференцварошем» стал чемпионом Венгрии и вышел в плей-офф Лиги конференций.

    «Когда Деян Станкович прибыл в «Ференцварош», он оказался в сложной ситуации: бывший тренер-стажер Мате Чаба играл с командой в отличный футбол, клуб выиграл 9 игр из 10, забивали в среднем 3,9 гола, стиль игры был привлекательным и атакующим. Но клуб расстался с тренером, поскольку руководство хотело подписать тренера «с более известным именем», поэтому выбрали Деяна.

    Один из минусов работы Станковича – в чемпионате команда выступала нестабильно, поэтому перед зимним перерывом таблицу возглавил «Пакш». Это было стыдно, ведь годовой бюджет «Ференцвароша» примерно в 10 раз превышает бюджет «Пакша».

    Игры в Лиге конференций немного стабилизировали место Станковича в клубе. Команда вышла из группы, опередив бельгийский «Генк» и сербские «Чукарички» – тренер достиг цели. Самое большое достижение серба – гостевая ничья с «Фиорентиной» и финиш на 2-м месте в группе без поражений.

    Но в Венгрии все равно ругали Деяна. Все его команды играли смело, но не привлекательно. В этом году «Ференцварош» играл увереннее и легко выиграл чемпионат, но с таким составом и финансовым положением выиграть чемпионат легко – это обязательное достижение.

    Проигрыш в финале Кубка «Пакшу» в среду стал серьезным ударом: «Ференцварош» отыграл 40 минут в большинстве, но все равно проиграл команде города с населением 17 тысяч человек и даже без спонсора!

    Тактически Станкович не придумал ничего интересного в Венгрии, иногда создавалось впечатление, что матчи выигрывались качеством игроков, а не тактикой серба. Хотя Деян и выглядел мотивированным рядом со скамейкой запасных, а игроки были страстными, мы редко видели хороший футбол от «Ференцвароша».

    Еще из того, что многим не понравилось: Деян покинул клуб до завершения сезона, не сыграв в крупнейшем дерби страны и не попрощавшись. Возможно, он не так уж и надежен, и «Ференцварош» для него не был так важен, о чем он говорил после каждой пресс-конференции.

    Конечно, «Спартак» для серба – это большой шаг, но джентльмен не покидает свой клуб по ходу сезона. По-человечески в глазах многих это провал, и фанаты даже не сожалеют о его уходе.

    Станкович добился примерно такого же успеха, что и Станислав Черчесов. С сербским тренером команда была немного более сбалансированной, но в плане стратегии ему далеко до уровня бывшего тренера сборной России или украинца Сергея Реброва», – сказал Боршош.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (22)
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    Алексей З
    1716024402
    Сколько людей , столько и мнений , посмотрим. Очень понравилось , что " матчи выигрывались качеством игроков , а не тактикой" ? Интересно , когда Гвардиола на трансферы тратил под ярд.$ , это он тактические всех обыгрывал ?
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    timon2401
    1716025749
    Статейка попахивает((
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    Desma
    1716025874
    "матчи выигрывались качеством игроков, а не тактикой серба" Аналогичное можно сказать и про Зенит. Бразилы играют в свою игру, а Семак исключительно наблюдает.
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    FCSpartakM
    1716027517
    Венграм виднее, но ракурс такой, скорее, потому что Стаса уволили, а этот сам свалил, тем самым оставив негатив среди футбольной общественности в Венгрии. Описывает проигрыш команде из деревни, но Черчесов вообще ушел после поражения от клуба с Фарер.
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    Алексей-Ул-google
    1716027795
    Главное без экспериментов!!!!!!!
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1716030987
    Из статьи понял, что Спартаку нужен Мате Чаба, именно при нем, этом "тренере-статисте", Ференцварош показывал лучшую игру... Но там похоже такие же неадекваты, захотели тренера "с именем" и особо ничего не добились своим решением.Здесь похоже тоже, скоро услышим Ловчева, "зачем убрали Слышковича")))
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    andr45
    1716032839
    УРА, ГОВНОМЕТЫ НАКОНЕЦ-ТО ЗАРАБОТАЛИ!!! Виталий Айрапетов СЭ 17.05.24 «Назначение Станковича авантюра? Это еще мягко сказано.» ГАВРИЛОВ БОМБАРДИР 17.05.24 «Станкович вместо Слишковича – шило на мыло. Никаких гарантий результата нет и быть не может. Посмотрим, что из этой авантюры выйдет» ШИШКИН БОМБАРДИР 18.05.24 «Спартаку» нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе – опять молодого тренера» Венгерский журналист Ласло Боршош 18.05.24 «В плане стратегии ему [Станковичу] далеко до уровня бывшего тренера сборной России или украинца Сергея Реброва» PS ТАРПИЩЕВ «ПРЕТЕНЗИИ К СТАНКОВИЧУ (АБАСКАЛЮ, СЛИШКОВИЧУ, ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) ЕСТЬ И БУДУТ В
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