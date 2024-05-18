Венгерский журналист сравнил Станковича и Черчесова

Венгерский журналист Ласло Боршош оценил работу Деяна Станковича в «Ференцвароше».

Серб со следующего сезона возглавит «Спартак».

Контракт подписан на 2 года.

Станкович с «Ференцварошем» стал чемпионом Венгрии и вышел в плей-офф Лиги конференций.

«Когда Деян Станкович прибыл в «Ференцварош», он оказался в сложной ситуации: бывший тренер-стажер Мате Чаба играл с командой в отличный футбол, клуб выиграл 9 игр из 10, забивали в среднем 3,9 гола, стиль игры был привлекательным и атакующим. Но клуб расстался с тренером, поскольку руководство хотело подписать тренера «с более известным именем», поэтому выбрали Деяна.

Один из минусов работы Станковича – в чемпионате команда выступала нестабильно, поэтому перед зимним перерывом таблицу возглавил «Пакш». Это было стыдно, ведь годовой бюджет «Ференцвароша» примерно в 10 раз превышает бюджет «Пакша».

Игры в Лиге конференций немного стабилизировали место Станковича в клубе. Команда вышла из группы, опередив бельгийский «Генк» и сербские «Чукарички» – тренер достиг цели. Самое большое достижение серба – гостевая ничья с «Фиорентиной» и финиш на 2-м месте в группе без поражений.

Но в Венгрии все равно ругали Деяна. Все его команды играли смело, но не привлекательно. В этом году «Ференцварош» играл увереннее и легко выиграл чемпионат, но с таким составом и финансовым положением выиграть чемпионат легко – это обязательное достижение.

Проигрыш в финале Кубка «Пакшу» в среду стал серьезным ударом: «Ференцварош» отыграл 40 минут в большинстве, но все равно проиграл команде города с населением 17 тысяч человек и даже без спонсора!

Тактически Станкович не придумал ничего интересного в Венгрии, иногда создавалось впечатление, что матчи выигрывались качеством игроков, а не тактикой серба. Хотя Деян и выглядел мотивированным рядом со скамейкой запасных, а игроки были страстными, мы редко видели хороший футбол от «Ференцвароша».

Еще из того, что многим не понравилось: Деян покинул клуб до завершения сезона, не сыграв в крупнейшем дерби страны и не попрощавшись. Возможно, он не так уж и надежен, и «Ференцварош» для него не был так важен, о чем он говорил после каждой пресс-конференции.

Конечно, «Спартак» для серба – это большой шаг, но джентльмен не покидает свой клуб по ходу сезона. По-человечески в глазах многих это провал, и фанаты даже не сожалеют о его уходе.

Станкович добился примерно такого же успеха, что и Станислав Черчесов. С сербским тренером команда была немного более сбалансированной, но в плане стратегии ему далеко до уровня бывшего тренера сборной России или украинца Сергея Реброва», – сказал Боршош.