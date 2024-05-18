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    • Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии

    Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил против олимпийского перемирия.

    Ранее соответствующее предложение поступило от его французского коллеги Эммануэля Макрона.

    Зеленский рассказал журналистам «Франс Пресс», что спросил Макрона, «кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск».

    По словам украинского президента, он «против любого перемирия, которое играет на руку России».

    • Париж примет Олимпиаду 26 июля-11 августа.
    • СВО на Украине длится более 2 лет.
    • Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу Макрона остановить огонь во время Олимпиады.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (2)
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    zra78
    1716022867
    Бомбардир вас нужно в бан за цитирование главного фашиста...
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    Таврида
    1716023067
    Зеленский - "До последнего украинца"
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