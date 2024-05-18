Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против олимпийского перемирия.

Ранее соответствующее предложение поступило от его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Зеленский рассказал журналистам «Франс Пресс», что спросил Макрона, «кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск».

По словам украинского президента, он «против любого перемирия, которое играет на руку России».