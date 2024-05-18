Тороп обратился к болельщикам ЦСКА после операции

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп записал видеообращение, опубликованное клубной пресс-службой.
- 20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».
- Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.
- У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.
«Ребята, всем привет. Со мной всe хорошо, всe отлично. Уже стою на ногах.
Голова не кружится, всe пучком. Скоро буду как новенький», – сказал Тороп.
- Операция длилась около трeх часов.
- Торопу потребуется 4 месяца на восстановление.
- Он может провести остаток карьеры в защитной маске.