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    Тороп обратился к болельщикам ЦСКА после операции

    Вратарь ЦСКА Владислав Тороп записал видеообращение, опубликованное клубной пресс-службой.

    • 20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».
    • Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.
    • У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

    «Ребята, всем привет. Со мной всe хорошо, всe отлично. Уже стою на ногах.

    Голова не кружится, всe пучком. Скоро буду как новенький», – сказал Тороп.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии (8)
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    Desma
    1716025541
    Молодца!!!
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    Таврида
    1716025680
    Выздоравливай! Ждем в воротах!!!
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    anatolich72
    1716026566
    Главное креатив! Здоровья!
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    Plyash
    1716027429
    Владик,ЦСКА ждёт тебя в своих рядах,поправляйся скорее.
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    bratskij
    1716027509
    Славка ты мужик. Давай выздоравливай. А узкоглазого жизнь сама накажет.
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    АлексМак
    1716029268
    ...здоровья Владиславу. ( А Алип не виноват.) Неудачно получилось..
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    TIMOTHY
    1716036923
    Скорейшего выздоровления
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