La Gazzetta dello Sport: Райола требует у «Милана» 20 миллионов комиссионных за продление контракта Доннаруммы

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к уходу из клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Стороны не могут договориться о продлении контракта, который истекает 30 июня. А требования агента итальянца Мино Райолы по комиссионным делают шансы на достижение компромисса минимальными.
Представитель футболиста запросил у клуба 20 миллионов евро. Ему столько платить не собираются.
- В этом сезоне Доннарумма пропустил 54 гола в 47 матчах.
- По информации AS, голкипера может бесплатно подписать «Барселона».
Источник: La Gazzetta dello Sport