La Gazzetta dello Sport: Райола требует у «Милана» 20 миллионов комиссионных за продление контракта Доннаруммы

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к уходу из клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стороны не могут договориться о продлении контракта, который истекает 30 июня. А требования агента итальянца Мино Райолы по комиссионным делают шансы на достижение компромисса минимальными.

Представитель футболиста запросил у клуба 20 миллионов евро. Ему столько платить не собираются.