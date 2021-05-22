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    La Gazzetta dello Sport: Райола требует у «Милана» 20 миллионов комиссионных за продление контракта Доннаруммы

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к уходу из клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Стороны не могут договориться о продлении контракта, который истекает 30 июня. А требования агента итальянца Мино Райолы по комиссионным делают шансы на достижение компромисса минимальными.

    Представитель футболиста запросил у клуба 20 миллионов евро. Ему столько платить не собираются.

    • В этом сезоне Доннарумма пропустил 54 гола в 47 матчах.
    • По информации AS, голкипера может бесплатно подписать «Барселона».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1047

      Радио1000шумеров 12 минут назад

      Милану дешевле киллера нанять и завалить этого упыря Райолу, все клубы Европы пришлют Милану поздравительные телеграммы.

      0
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      Рейтинг: +12070

      Cules2013 16 минут назад

      разве уже в силу не вступили ограничения по комиссии для агентов в 10%?

      0
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      Рейтинг: +1134

      Benifacto 22 минуты назад

      а это разве не шантаж?

      2
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      Рейтинг: +12867

      Garrincha58 1 час назад

      оборзел в конец хапуга

      2
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      Рейтинг: +6017

      серега кашин 2 часа назад

      больше гола за игру пропускает и у них еще наглости хватает такие бабки требовать, милану надо слать обоих лесом и чем дальше тем лучше

      1
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      Рейтинг: +10841

      DeStar 2 часа назад

      И где уефа/фифа ? может на агентов тоже как-то повлиять? мудилы только мешают, ограничить любые вознаграждения за переход не больше 5-10% от трансферной стоимости клиента и все, и следить за " подставными клиентами" и агентскими конторами. он же может тупо 100 лямов потом сказать, как будто донарума его раб, хотя , видимо, по контракту так и есть. Хотя раньше казалось бы агенты" рабы" футболистов.

      1
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      Рейтинг: +2208

      swot1205 2 часа назад

      охе ре ть, за что такие бабки

      3
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      Рейтинг: +434

      Жентус 3 часа назад

      Зачем он Барселоне? У них Тер Стеген в воротах.

      3
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      Рейтинг: +20869

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Скромное предложение эконом-класса.

      3
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      Рейтинг: +12684

      KLIM777 3 часа назад

      агенты совсем уже сошли с ума со своими комиссионными! Он может стать легендой Милана, а эта чепуха просто двадцатку требует, грохнут петушка по случайке

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