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    «Барселона» может бесплатно подписать Доннарумму, если «Милан» не попадет в ЛЧ

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Испании.

    22-летний футболист готов остаться в итальянской команде, если она попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. В противном случае голкипер изучит предложения от других клубов.

    Как сообщает AS, агент игрока Мино Райола предложил «Барселоне» подписать его клиента.

    Каталонцам интересна такая сделка, поскольку она позволит продать Марка-Андре тер Стегена и получить деньги на усиление других позиций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +121

      Forvard47 30 секунд назад

      какая же падла эта жирная тварь райола

      0
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      Рейтинг: +12274

      Skull_Boy 38 минут назад

      Ну ладно переходит он и кому тогда вы желаете сбагрить Макса, если кроме Баварии он не интересен и она на вряд ли купит его за 80 млн

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