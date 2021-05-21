«Барселона» может бесплатно подписать Доннарумму, если «Милан» не попадет в ЛЧ

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Испании.

22-летний футболист готов остаться в итальянской команде, если она попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. В противном случае голкипер изучит предложения от других клубов.

Как сообщает AS, агент игрока Мино Райола предложил «Барселоне» подписать его клиента.

Каталонцам интересна такая сделка, поскольку она позволит продать Марка-Андре тер Стегена и получить деньги на усиление других позиций.