Неймар сделал прививку от коронавируса

Нападающий «ПСЖ» Неймар вакцинировался от коронавирусной инфекции.

«После такого длительного ожидания пришла и моя очередь. Какое счастье! Я надеюсь, что жизнь вернется в нормальное русло как можно скорее.

И что не только моя страна Бразилия, а весь мир получит возможность вакцинироваться», – написал Неймар в инстаграме, прикрепив видео, как ему делают прививку.

В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 11 ассистов в 30 матчах.

В среду бразилец в составе «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции.