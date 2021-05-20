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    Неймар сделал прививку от коронавируса

    Нападающий «ПСЖ» Неймар вакцинировался от коронавирусной инфекции.

    «После такого длительного ожидания пришла и моя очередь. Какое счастье! Я надеюсь, что жизнь вернется в нормальное русло как можно скорее.

    И что не только моя страна Бразилия, а весь мир получит возможность вакцинироваться», – написал Неймар в инстаграме, прикрепив видео, как ему делают прививку.

    • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 11 ассистов в 30 матчах.
    • В среду бразилец в составе «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции.

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    Источник: Инстаграм Неймара

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    20.05.2021 20:45
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