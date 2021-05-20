Неймар сделал прививку от коронавируса

Нападающий «ПСЖ» Неймар вакцинировался от коронавирусной инфекции.

«После такого длительного ожидания пришла и моя очередь. Какое счастье! Я надеюсь, что жизнь вернется в нормальное русло как можно скорее.

И что не только моя страна Бразилия, а весь мир получит возможность вакцинироваться», – написал Неймар в инстаграме, прикрепив видео, как ему делают прививку.