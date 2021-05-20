Слуцкий – Дзюбе: «Держи руки над столом, Артем»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой на праздновании своего 50-летнего юбилея.

«Вы прожарили всех, кто сидел в зале? Да, почти. Что сказал Дзюбе? Просто сказал: «Держи руки над столом, Артeм». Вот сегодня так», – заявил Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».