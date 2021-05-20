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Слуцкий – Дзюбе: «Держи руки над столом, Артем»

20 мая 2021, 10:16
17

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой на праздновании своего 50-летнего юбилея.

«Вы прожарили всех, кто сидел в зале? Да, почти. Что сказал Дзюбе? Просто сказал: «Держи руки над столом, Артeм». Вот сегодня так», – заявил Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».

  • В прошлом году было опубликовано видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.
  • Из-за этого нападающий пропустил ноябрьские матчи сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

Источник: Ютуб-канал «Вечерний Ургант»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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Боцман59rus
1621495478
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САДЫЧОК
1621495516
Это как же , надо так опуститься ...быть $ миллионером , забивать за клуб и сборную ...и быть посланным своими же болельщиками и всеми другими и чтобы каждый его называл Дрочиньей ! А , на счёт , Слуцкого -пошляк на 1 канале -это ДНО !
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DOCTOR PENALTY
1621495843
У него сил никаких нет, просто руки опускаются?... Б****! Лучше бы я это не читал.... """"""""""
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NewLife
1621497156
Обмен мнениями двух пупсиков о том, как удобнее дрочить ?
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6pbIH
1621498798
Лёня красава! Достойно ответил товарисЧу капитану))
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Иван Петров 1986
1621499555
Молодец. Хоть он понимает кто такой зюба.
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vyacheslavyuts
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Hektor 84
1621502000
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