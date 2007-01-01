Слуцкий – Дзюбе: «Держи руки над столом, Артем»

Симба и Бегемотик классно накинули вам на вентилятор..)))
Дорогие мои спартачи,дайте я вас сейчас расцелую...полу(с)
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой на праздновании своего 50-летнего юбилея.
«Вы прожарили всех, кто сидел в зале? Да, почти. Что сказал Дзюбе? Просто сказал: «Держи руки над столом, Артeм». Вот сегодня так», – заявил Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».
- В прошлом году было опубликовано видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.
- Из-за этого нападающий пропустил ноябрьские матчи сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».