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    Слуцкий – Дзюбе: «Держи руки над столом, Артем»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой на праздновании своего 50-летнего юбилея.

    «Вы прожарили всех, кто сидел в зале? Да, почти. Что сказал Дзюбе? Просто сказал: «Держи руки над столом, Артeм». Вот сегодня так», – заявил Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».

    • В прошлом году было опубликовано видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.
    • Из-за этого нападающий пропустил ноябрьские матчи сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Вечерний Ургант»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2349

      Алехсбургер. 22 минуты назад

      Симба и Бегемотик классно накинули вам на вентилятор..)))


      Дорогие мои спартачи,дайте я вас сейчас расцелую...полу(с)

      0
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      Рейтинг: +22515

      silver29 > Алехсбургер. 18 минут назад

      Кто болеет за Зенит
      У того прописки нет

      0
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      Рейтинг: +22515

      silver29 30 минут назад

      У Слуцкого прекрасное чувство юмора, не каждый сможет сделать замечание онанисту и не обидеть его ))))

      0
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      Рейтинг: +10235

      Hektor 84 52 минуты назад

      Респект Лёня

      0
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      Рейтинг: +10

      vyacheslavyuts 1 час назад

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      Рейтинг: +2251

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Молодец. Хоть он понимает кто такой зюба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -95

      6pbIH 1 час назад

      Лёня красава! Достойно ответил товарисЧу капитану))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7975

      NewLife 2 часа назад

      Обмен мнениями двух пупсиков о том, как удобнее дрочить ?

      1
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      Рейтинг: +20841

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      У него сил никаких нет, просто руки опускаются?... Б****! Лучше бы я это не читал.... """"""""""

      2
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      Рейтинг: +6923

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Это как же , надо так опуститься ...быть $ миллионером , забивать за клуб и сборную ...и быть посланным своими же болельщиками и всеми другими и чтобы каждый его называл Дрочиньей !
      А , на счёт , Слуцкого -пошляк на 1 канале -это ДНО !

      4
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      Рейтинг: +8476

      Вомбат > САДЫЧОК 1 час назад

      Положим, далеко не все свои болельщики его посылают, большинству из нас его личная жизнь и дебильные шутки до фонаря, лишь бы играл хорошо. А насчет пошляка Слуцкого, при чем тут 1 канал? Разве 1 канал -- это пример высокодуховного, интллектуального телевидения, которое никогда не оскорбляет эстетические чувства телезрителей? По-моему это такая же помойка, как и многие другие каналы, и шутки Слуцкого там -- самый формат.

      4
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      Рейтинг: +22321

      Боцман59rus 2 часа назад

      Ждём "звезду" прожарки на ЧБД, с историей о том как он будет играть без Хвичи

      3
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      ...
      Рейтинг: +17687

      vladimir-7 > Боцман59rus 52 минуты назад

      Слуцкий не играет, он тренирует и руководит командой, а без
      Хвичи будет делать это ещё лучше.

      1
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