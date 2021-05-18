«Ювентус» представил домашнюю форму на следующий сезон

«Ювентус» представил новую домашнюю форму команды на сезон-2021/22.
Комплект выполнен в традиционных белых и черных цветах. На воротнике футболки появилась надпись «10 years at home» (10 лет дома), посвященная десятилетию выступлений «Ювентуса» на стадионе «Альянц».
В презентации участвовал нападающий Криштиану Роналду, который может покинуть клуб уже этим летом.
- «Ювентус» сыграет в новых футболках в финале Кубка Италии с «Аталантой», который состоится завтра, 19 мая.
- Туринский клуб идет на 5-м месте в Серии А за тур до конца чемпионата.
- В 38-м туре туринцы сыграют с «Болоньей».
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Источник: инстаграм «Ювентуса»