«Ювентус» представил домашнюю форму на следующий сезон

«Ювентус» представил новую домашнюю форму команды на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в традиционных белых и черных цветах. На воротнике футболки появилась надпись «10 years at home» (10 лет дома), посвященная десятилетию выступлений «Ювентуса» на стадионе «Альянц».

В презентации участвовал нападающий Криштиану Роналду, который может покинуть клуб уже этим летом.

«Ювентус» сыграет в новых футболках в финале Кубка Италии с «Аталантой», который состоится завтра, 19 мая.

Туринский клуб идет на 5-м месте в Серии А за тур до конца чемпионата.

В 38-м туре туринцы сыграют с «Болоньей».