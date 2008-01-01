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    «Ювентус» представил домашнюю форму на следующий сезон

    «Ювентус» представил новую домашнюю форму команды на сезон-2021/22.

    Комплект выполнен в традиционных белых и черных цветах. На воротнике футболки появилась надпись «10 years at home» (10 лет дома), посвященная десятилетию выступлений «Ювентуса» на стадионе «Альянц».

    В презентации участвовал нападающий Криштиану Роналду, который может покинуть клуб уже этим летом.

    • «Ювентус» сыграет в новых футболках в финале Кубка Италии с «Аталантой», который состоится завтра, 19 мая.
    • Туринский клуб идет на 5-м месте в Серии А за тур до конца чемпионата.
    • В 38-м туре туринцы сыграют с «Болоньей».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Ювентуса»

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12819

      Garrincha58 10 секунд назад

      новая форма для ЛЕ???

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