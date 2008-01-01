«Ювентус» представил домашнюю форму на следующий сезон

«Ювентус» представил новую домашнюю форму команды на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в традиционных белых и черных цветах. На воротнике футболки появилась надпись «10 years at home» (10 лет дома), посвященная десятилетию выступлений «Ювентуса» на стадионе «Альянц».

В презентации участвовал нападающий Криштиану Роналду, который может покинуть клуб уже этим летом.