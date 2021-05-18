Дзюба и Слуцкий спели «18 мне уже» на юбилее тренера

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал видео, на котором он поет песню «Руки Вверх» «18 мне уже» вместе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
«С днем рождения, лучший!» – подписал видео Дзюба.
- Вчера, 17 мая, Слуцкий праздновал свой юбилей.
- 4 мая ему исполнилось 50 лет.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: инстаграм Артема Дзюбы