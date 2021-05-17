Гендиректор «Сочи»: «Будем делать все, чтобы стать чемпионами через два года»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал попадание команды в Лигу конференций, а также высказался о чемпионских амбициях клуба.
«Мы сами начинаем писать эту историю. Надо немного расслабиться и отдохнуть, а потом готовиться к новому сезону и Лиге конференций.
Хотел бы сказать спасибо всем, кто болел и верил в «Сочи». Жаль, что сегодня не удалось победить [»Химки»], но было большое давление на ребят, было тяжело, хотя моменты имели.
Что касается задачи выхода в группу, то, конечно, нам главное не просто участие, а результат и победы. У нас шаг вперeд каждые два года – из второй лиги в первую, из ФНЛ в РПЛ, теперь в еврокубки.
Ждать ли чемпионство через два года? Будем всe делать для этого», – сказал Рубашко.
- «Сочи» финишировал на 5-м месте в РПЛ.
- В следующем сезоне команда сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.
Источник: «Чемпионат»