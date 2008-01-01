Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Гендиректор «Сочи»: «Будем делать все, чтобы стать чемпионами через два года»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал попадание команды в Лигу конференций, а также высказался о чемпионских амбициях клуба.

    «Мы сами начинаем писать эту историю. Надо немного расслабиться и отдохнуть, а потом готовиться к новому сезону и Лиге конференций.

    Хотел бы сказать спасибо всем, кто болел и верил в «Сочи». Жаль, что сегодня не удалось победить [»Химки»], но было большое давление на ребят, было тяжело, хотя моменты имели.

    Что касается задачи выхода в группу, то, конечно, нам главное не просто участие, а результат и победы. У нас шаг вперeд каждые два года – из второй лиги в первую, из ФНЛ в РПЛ, теперь в еврокубки.

    Ждать ли чемпионство через два года? Будем всe делать для этого», – сказал Рубашко.

    • «Сочи» финишировал на 5-м месте в РПЛ.
    • В следующем сезоне команда сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:17
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5322

      Cleaner 52 минуты назад

      Чемпионство Сочи возможно только в случае снятия ЗЕНИТА с чемпионата России...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3947

      Fusballer > Cleaner 37 минут назад

      А откуда тогда игроков брать, Из Оренбурга?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5322

      Cleaner > Fusballer 33 минуты назад

      Зенит снимется, игроки зенитовские в Сочи и перейдут. Других вариантов Сочинского чемпионства не предвидится.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20313

      bset 1 час назад

      Аааа, я понял, как это будет выглядеть. Газпром своим волевым решением предложит сделать чемпионами сразу две команды - Зенит и Сочи. Причем некоторые получат по две золотые медали, проведя пол сезона за основную команду и пол сезона за фарм-клуб.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3947

      Fusballer > bset 38 минут назад

      Хороший вариант. Но так можно только один раз. Дзюба вот только в прошлом году разрешил кому-то кроме него стать лучшим бомбардиром.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Дедуктор 1 час назад

      Это - вряд ли. В следующем сезоне пора быкам чемпионат брать. В следующем - Динамо. Если эти двое не справятся, то титулы - Зениту или Спартаку. Это если по справедливости. А Сочи надо доказать еще. Что они не ... Арсенал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3947

      Fusballer 1 час назад

      Да не, всё правильно, по расписанию. В следующем сезоне - Спартак, потом Сочи, потом Зенит три раза, потом Локо и ЦСКА.. С другой стороны - Зениту надо побить очередной рекорд Спартака - стань чемпионом 6 раз подряд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7353

      piligrim1986 1 час назад

      газпром потянет?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10172

      Hektor 84 1 час назад

      Хорошую траву завозят в Сочи!!! Хорошую)))) так не хило дядю прет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      lejnin 1 час назад

      А что - Зенит через год планирует вылететь в пердив? Иначе какие шансы, что фармклуб их обгонит? :D:D:D

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20313

      bset 1 час назад

      Хозяин не даст стать чемпионом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Янвapь 69 2 часа назад

      Плотнее работать с судьями и РФС ?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85660
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru