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  • Гендиректор «Сочи»: «Будем делать все, чтобы стать чемпионами через два года»

Гендиректор «Сочи»: «Будем делать все, чтобы стать чемпионами через два года»

17 мая 2021, 09:17
15

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал попадание команды в Лигу конференций, а также высказался о чемпионских амбициях клуба.

«Мы сами начинаем писать эту историю. Надо немного расслабиться и отдохнуть, а потом готовиться к новому сезону и Лиге конференций.

Хотел бы сказать спасибо всем, кто болел и верил в «Сочи». Жаль, что сегодня не удалось победить [»Химки»], но было большое давление на ребят, было тяжело, хотя моменты имели.

Что касается задачи выхода в группу, то, конечно, нам главное не просто участие, а результат и победы. У нас шаг вперeд каждые два года – из второй лиги в первую, из ФНЛ в РПЛ, теперь в еврокубки.

Ждать ли чемпионство через два года? Будем всe делать для этого», – сказал Рубашко.

  • «Сочи» финишировал на 5-м месте в РПЛ.
  • В следующем сезоне команда сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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lejnin
1621234963
А что - Зенит через год планирует вылететь в пердив? Иначе какие шансы, что фармклуб их обгонит? :D:D:D
Ответить
Hektor 84
1621235718
Хорошую траву завозят в Сочи!!! Хорошую)))) так не хило дядю прет
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serppion
1621242152
"Будем всe делать для чемпионства" – сказал Рубашко и пошел переносить головной офис Газпрома из Питера в Сочи. Иначе - никак...
Ответить
JTherry
1621244112
у Рубашки закружилась голова от "успеха" с попадаловом в ЛК)) теперь зенит должен "сливать" Сочи...
Ответить
maygli
1621250261
Уже через год никто не вспомнит, что он говорил.
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NewLife
1621252347
А за что через два года снимают с чемпа синит ?
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Алехсбургер.
1621253649
Какое поле красно -белое бомбардир накрыл...
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sochi-2013
1621266066
Твои бы слова да ............д.Вове в уши. Деньжонок бы подкинул!)) Бюджет сейчас решает многое, если не все. С Химками, ну не надо было Заболотного выпускать. Лично я не хотел бы в этот момент оказаться на его месте!
Ответить
sochi-2013
1621266563
Даааа, уж! После отмены минуса, тааакую хрень можно стало нести. ДеРбилы, в современном футболе, игроки за карьеру до 10 (и больше) команд меняют, ну уже противно вашу глупость про фарм-клубы читать. Игроки профессионалы, они получают за это деньги, и чем лучше результат, тем их(денег) больше!
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sasa5826
1621276467
Как только купите бздюбу сразу станете чемпионами.
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