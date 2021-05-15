Осинькин: «Балтика» в следующем сезоне выйдет в РПЛ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 42-го тура ФНЛ против «Балтики» (1:0) предрек калининградцам выход в РПЛ по итогам следующего сезона. В этом розыгрыше команда Евгения Калешина финишировала пятой.

«Уверен, «Балтика» в одном шаге от выхода в РПЛ. Или в этом сезоне, или на следующий год», – сказал Осинькин.