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    Осинькин: «Балтика» в следующем сезоне выйдет в РПЛ»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 42-го тура ФНЛ против «Балтики» (1:0) предрек калининградцам выход в РПЛ по итогам следующего сезона. В этом розыгрыше команда Евгения Калешина финишировала пятой.

    «Уверен, «Балтика» в одном шаге от выхода в РПЛ. Или в этом сезоне, или на следующий год», – сказал Осинькин.

    • У «Балтики» в этом сезоне был 10-й по стоимости состав в ФНЛ (7,78 миллиона евро).
    • Клуб основан в 1954 году.
    • «Балтика» непрерывно выступает в ФНЛ с 2006 года, а последний раз была в высшем дивизионе в 1998 году.

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    Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»

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