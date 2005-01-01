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    Кубок Англии. «Лестер» в финале обыграл «Челси» благодаря голу Тилеманса

    «Лестер» взял Кубок Англии, победив в финале «Челси». Единственный мяч забил бельгиец Юри Тилеманс – соперник сборной России по Евро-2020.

    Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель стал первым голкипером-капитаном в финале Кубка Англии за последние 11 лет. В 2010 году за «Портсмут» против «Челси» с капитанской повязкой вышел Дэвид Джеймс.

    Менеджер «Челси» Томас Тухель стал первым немецким тренером в финале Кубка Англии, при этом до финала лондонцы под руководством Тухеля в турнире не пропустили ни одного мяча.

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс выиграл все семь финалов, в которых участвовал в качестве менеджера.

    Защитник «Лестера» Уэс Морган (37 лет) стал самым возрастным полевым игроком, поучаствовавшим в финале Кубка Англии за последние 15 лет. В 2006 году Тедди Шерингем вышел в финале турнира за «Вест Хэм» против «Ливерпуля» в возрасте 40 лет.

    Кубок Англии. Финал

    Челси – Лестер – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Тилеманс, 63.

    Результаты Кубка Англии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:09
    Комментарии21
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      Рейтинг: +159

      dima25 55 секунд назад

      молодцы!

      0
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      Рейтинг: +12759

      Garrincha58 8 минут назад

      красавцы!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22199

      Боцман59rus 12 минут назад

      Столько лишней информации

      0
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      Рейтинг: +5673

      vladik12 19 минут назад

      Надеюсь, Стас капитально разжует гол Тилеманса и вдолбит нашим деревцам, что этого игрочка нужно как можно раньше и жестче накрывать.

      2
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      Рейтинг: +1147

      Maxi_7 > vladik12 16 минут назад

      Стасик это Тухель что ли?)
      Ну там там Силва накрывал его в принципе, другое дело, что он просто попал так, такое бывает... как мог попасть тот же Маунт, пробей он чуть правее и никакой Шмейхель бы не спас, тут уже дело в фортуне..

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      Рейтинг: +5673

      vladik12 > Maxi_7 14 минут назад

      Да Черчесов. Перед игрой 12 июня.

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      Рейтинг: +7043

      GoLenaStop 20 минут назад

      Второй тайм - шикарный, напряг до последних секунд.
      Лестер - молодцы, заслужили! Шмейхель - красава!
      Вот бы нашим у них выиграть!

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      Рейтинг: +4017

      solodealer > GoLenaStop 17 минут назад

      Вапдон...А "ваши" эт кто? И... в каком турнире им бы у Лестера выиграть?

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      Рейтинг: +7043

      GoLenaStop > solodealer 13 минут назад

      Наши - это значит НАШИ - РАШИ!

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      Рейтинг: +1089

      Sedoi_Goblin 25 минут назад

      Ай да Лестер!Ай да лискины сыны!!! Молодцы!!!

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      Рейтинг: +905

      САНЁК17 27 минут назад

      Сегодняшний день не для Аристократов

      2
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      Рейтинг: +4017

      solodealer > САНЁК17 22 минуты назад

      ...ещё один будет не для них 29-го мая))+

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      Рейтинг: +905

      САНЁК17 > solodealer 7 минут назад

      погоди,не беги перед паровозом))))

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      Рейтинг: +1147

      Maxi_7 27 минут назад

      Забыл сказать про Роджерса, главного "виновника" всего происходящего сейчас в Лестере, он просто молоток... после того сезона в Ливерпуле многие бы сломались психологически, но Брендан от сезона к сезону прогрессирует и делает работу над ошибками и вот уже в этом сезоне Лестер уже практически с 95% гарантией оставит за бортом ЛЧ Ливерпуль, либо Челси... скорее первых, правда... мог ли себе кто-нибудь представить нечто подобное еще до начала сезона, что Ливер - одна из лучших команд мира на момент старта сезона не будет играть в ЛЧ на следующий год... лично я нет... думаю, сам этот факт говорит за Роджерса вместо еще сотни похвал...

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      Рейтинг: +4017

      solodealer 28 минут назад

      Хорош в сезоне этом Челся...
      Да, видно, Лестер не наелся!
      И - дежа вю - главнейший Орган
      на поле: Каспер, Варди, Морган...
      Не все, конечно, и не те...
      НО, хоть за Челся... и Канте!))))
      Как жаль,, что в непростой карьере
      до Кубка этого не дотянул Раньери!
      И Тухелю тут светит "достижение":
      В одном сезоне в двух финалах порадение!)))

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      Рейтинг: +12012

      Cules2013 32 минуты назад

      опять кубок сломали. их там что, китайцы делают?

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      Рейтинг: +4017

      solodealer > Cules2013 27 минут назад

      ... их везде китайцы делают))+

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