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  • Кубок Англии. «Лестер» в финале обыграл «Челси» благодаря голу Тилеманса

Кубок Англии. «Лестер» в финале обыграл «Челси» благодаря голу Тилеманса

15 мая 2021, 21:09
27

«Лестер» взял Кубок Англии, победив в финале «Челси». Единственный мяч забил бельгиец Юри Тилеманс – соперник сборной России по Евро-2020.

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель стал первым голкипером-капитаном в финале Кубка Англии за последние 11 лет. В 2010 году за «Портсмут» против «Челси» с капитанской повязкой вышел Дэвид Джеймс.

Менеджер «Челси» Томас Тухель стал первым немецким тренером в финале Кубка Англии, при этом до финала лондонцы под руководством Тухеля в турнире не пропустили ни одного мяча.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс выиграл все семь финалов, в которых участвовал в качестве менеджера.

Защитник «Лестера» Уэс Морган (37 лет) стал самым возрастным полевым игроком, поучаствовавшим в финале Кубка Англии за последние 15 лет. В 2006 году Тедди Шерингем вышел в финале турнира за «Вест Хэм» против «Ливерпуля» в возрасте 40 лет.

Кубок Англии. Финал

Челси – Лестер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тилеманс, 63.

Результаты Кубка Англии

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Челси Лестер Тилеманс Юри
Комментарии (27)
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Maxi_7
1621102718
Как же круто смотреть футбол с болельщиками... это не постная херня в тишине, тут на каждое действие на поле раздаются охи и ахи, заряжая энергией своих игроков и вселяя неуверенность в игроков соперника, к слову, в Лестере болеть умеют, это факт, а вот у пенсионеров с этим всегда были сложности, все очень Тухленько...) как-то. Недавно говорил про клоунскую форму Барсы, Челси решил не отставать и выставил своих игроков клоунами уже в этом сезоне не дожидаясь следующего... пока закономерность работает... в таких формах не побеждают... Лестер красавцы, с заслуженной победой, Шмейхель, учитывая что не играет за гранд наверное уже переплюнул отца...
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Skull_Boy
1621102780
Заслуженная победа, правдо просели последние 20 минут
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Cules2013
1621103155
опять кубок сломали. их там что, китайцы делают?
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САНЁК17
1621103472
Сегодняшний день не для Аристократов
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Sedoi_Goblin
1621103561
Ай да Лестер!Ай да лискины сыны!!! Молодцы!!!
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GoLenaStop
1621103860
Второй тайм - шикарный, напряг до последних секунд. Лестер - молодцы, заслужили! Шмейхель - красава! Вот бы нашим у них выиграть!
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Garrincha58
1621104580
красавцы!
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mutabor0992
1621106274
Лестер-МУЖЧИНЫ!!!И забили!И выстояли!Игра просто огонь!!!
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zigbert
1621106472
Наконец то и Лестер взял Кубок Англии. Гол Тилеманса красив. А что творил в воротах Шмейхель. С победой Лестер!
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Psih86
1621110313
Двойные стандарты как всегда. Видно было что многие не хотели чтобы Челси брал кубок, кстати и в ЛЧ так же. Лестер забивает гол после игры рукой, всё нормально, это ведь от бедра, случайно. Челси забивает гол, в не игры естественно... так эта полоска зависит от судьи сидящего за экраном монитора, было всё ровно.... Лестер играл не хуже и не лучше, вот дополнительное время всё расставило бы на свои места,но этого многие не хотели....
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