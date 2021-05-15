Кубок Англии. «Лестер» в финале обыграл «Челси» благодаря голу Тилеманса

«Лестер» взял Кубок Англии, победив в финале «Челси». Единственный мяч забил бельгиец Юри Тилеманс – соперник сборной России по Евро-2020.

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель стал первым голкипером-капитаном в финале Кубка Англии за последние 11 лет. В 2010 году за «Портсмут» против «Челси» с капитанской повязкой вышел Дэвид Джеймс.

Менеджер «Челси» Томас Тухель стал первым немецким тренером в финале Кубка Англии, при этом до финала лондонцы под руководством Тухеля в турнире не пропустили ни одного мяча.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс выиграл все семь финалов, в которых участвовал в качестве менеджера.

Защитник «Лестера» Уэс Морган (37 лет) стал самым возрастным полевым игроком, поучаствовавшим в финале Кубка Англии за последние 15 лет. В 2006 году Тедди Шерингем вышел в финале турнира за «Вест Хэм» против «Ливерпуля» в возрасте 40 лет.

Кубок Англии. Финал

Челси – Лестер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тилеманс, 63.

Результаты Кубка Англии