Саранск может принять Суперкубок России

Министр спорта Мордовии Александр Савилов сообщил о желании города принять матч за Суперкубок России.
«Пока никаких документов на проведение матча за Суперкубок России не подавали, но готовы принять эту игру.
После чемпионата мира в 2018 году общались с Российским футбольным союзом на предмет проведения матчей, неоднократно отправляли заявки, и сборная России уже играла здесь. Они и РПЛ прекрасно знают возможности нашего стадиона, города», – сказал Савилов.
Ранее стало известно, что матч за Суперкубок готов принять Калининград.
- «Мордовия Арена» вмещает около 44 тысяч зрителей.
- Предварительная дата проведения матча – 17 или 18 июля.
- Суперкубок разыграют «Зенит» и «Локомотив».
Источник: «Р-Спорт»