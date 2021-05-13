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    Саранск может принять Суперкубок России

    Министр спорта Мордовии Александр Савилов сообщил о желании города принять матч за Суперкубок России.

    «Пока никаких документов на проведение матча за Суперкубок России не подавали, но готовы принять эту игру.

    После чемпионата мира в 2018 году общались с Российским футбольным союзом на предмет проведения матчей, неоднократно отправляли заявки, и сборная России уже играла здесь. Они и РПЛ прекрасно знают возможности нашего стадиона, города», – сказал Савилов.

    Ранее стало известно, что матч за Суперкубок готов принять Калининград.

    • «Мордовия Арена» вмещает около 44 тысяч зрителей.
    • Предварительная дата проведения матча – 17 или 18 июля.
    • Суперкубок разыграют «Зенит» и «Локомотив».

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    Источник: «Р-Спорт»

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