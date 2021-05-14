Саранск может принять Суперкубок России

Министр спорта Мордовии Александр Савилов сообщил о желании города принять матч за Суперкубок России.

«Пока никаких документов на проведение матча за Суперкубок России не подавали, но готовы принять эту игру.

После чемпионата мира в 2018 году общались с Российским футбольным союзом на предмет проведения матчей, неоднократно отправляли заявки, и сборная России уже играла здесь. Они и РПЛ прекрасно знают возможности нашего стадиона, города», – сказал Савилов.

Ранее стало известно, что матч за Суперкубок готов принять Калининград.