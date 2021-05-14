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Саранск может принять Суперкубок России

14 мая 2021, 09:53
4

Министр спорта Мордовии Александр Савилов сообщил о желании города принять матч за Суперкубок России.

«Пока никаких документов на проведение матча за Суперкубок России не подавали, но готовы принять эту игру.

После чемпионата мира в 2018 году общались с Российским футбольным союзом на предмет проведения матчей, неоднократно отправляли заявки, и сборная России уже играла здесь. Они и РПЛ прекрасно знают возможности нашего стадиона, города», – сказал Савилов.

Ранее стало известно, что матч за Суперкубок готов принять Калининград.

  • «Мордовия Арена» вмещает около 44 тысяч зрителей.
  • Предварительная дата проведения матча – 17 или 18 июля.
  • Суперкубок разыграют «Зенит» и «Локомотив».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Локомотив
Комментарии (4)
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MaxRnD
1620981902
Не знаю, как в Саранске, но в Ростове, например, был бы аншлаг
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Рыжий дьявол
1620985342
Живу в соседнем регионе и точно знаю по большому счёту Саранску футбол не сильно интересен,,,
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paracetamol
1620986113
Футбольный клуп отдал концы, в поле картофель сажают, наверное. И на тебе: Суперкубок!
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PahaSpartak
1621015860
А как же Сызрань?
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