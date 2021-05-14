Клопп – о Мане, не пожавшем руку: «Все в порядке. Я поздно объявил, что в старте выйдет Жота»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал конфликт с нападающим Садио Мане. После матча 34-го тура АПЛ с «МЮ» (4:2) футболист отказался пожать руку 53-летнему немцу.

«Нет никаких проблем. Вчера на тренировке я поздно объявил игрокам о том, что в старте выйдет Жота.

Ребята привыкли, что я объясняю все решения, но сейчас не было времени. Все в порядке», – сказал Клопп.