Клопп – о Мане, не пожавшем руку: «Все в порядке. Я поздно объявил, что в старте выйдет Жота»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал конфликт с нападающим Садио Мане. После матча 34-го тура АПЛ с «МЮ» (4:2) футболист отказался пожать руку 53-летнему немцу.
«Нет никаких проблем. Вчера на тренировке я поздно объявил игрокам о том, что в старте выйдет Жота.
Ребята привыкли, что я объясняю все решения, но сейчас не было времени. Все в порядке», – сказал Клопп.
- Мане забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах АПЛ.
- Жота отличился 9 раз в 18 матчах.
- «Ливерпуль» идет на 5-м месте в АПЛ.
Источник: Goal