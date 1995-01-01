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    Клопп – о Мане, не пожавшем руку: «Все в порядке. Я поздно объявил, что в старте выйдет Жота»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал конфликт с нападающим Садио Мане. После матча 34-го тура АПЛ с «МЮ» (4:2) футболист отказался пожать руку 53-летнему немцу.

    «Нет никаких проблем. Вчера на тренировке я поздно объявил игрокам о том, что в старте выйдет Жота.

    Ребята привыкли, что я объясняю все решения, но сейчас не было времени. Все в порядке», – сказал Клопп.

    • Мане забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах АПЛ.
    • Жота отличился 9 раз в 18 матчах.
    • «Ливерпуль» идет на 5-м месте в АПЛ.

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    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8415

      Вомбат 12 минут назад

      Все в порядке, Юрген Клопп, ничего не изменилось, Мане тебя как не уважал, так и не уважает.

      0
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      Рейтинг: +561

      talgatnurzhanov2006 30 минут назад

      Начало есть.

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