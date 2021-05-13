«СЭ»: «Локомотив» сделал предложение ЦСКА по Тикнизяну

«Локомотив» работает над трансфером полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
По информации «СЭ», 22-летнему футболисту предлагают более выгодные условия личного контракта.
«Локо» уже сделал ЦСКА официальное предложение о приобретении хавбека, но решение по этому поводу будет приниматься только после завершения сезона.
- В текущем сезоне Тикнизян забил 1 гол и сделал 1 ассист в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- В марте сообщалось, что на россиянина также претендуют «Дженоа» и «Специя».
Источник: «Спорт-Экспресс»