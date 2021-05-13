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    «СЭ»: «Локомотив» сделал предложение ЦСКА по Тикнизяну

    «Локомотив» работает над трансфером полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.

    По информации «СЭ», 22-летнему футболисту предлагают более выгодные условия личного контракта.

    «Локо» уже сделал ЦСКА официальное предложение о приобретении хавбека, но решение по этому поводу будет приниматься только после завершения сезона.

    • В текущем сезоне Тикнизян забил 1 гол и сделал 1 ассист в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • В марте сообщалось, что на россиянина также претендуют «Дженоа» и «Специя».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2021 22:47
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