Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Администратор «Сочи»: «Кокорин был небожитель. Может, в «Сочи» его не задвигали в рамки, как в «Спартаке»

    Администратор молодежной команды «Сочи» Александр Бондарь высказался об игре форварда «Фиорентины» Александра Кокорина за сочинский клуб.

    «А знаешь, кто меня поразил больше всех за все время в «Сочи»? Кокорин. Небожитель был на фоне всей команды был в том сезоне. Все с улыбкой и так легко!

    Подходит к воротам, говорит Джанаеву: «Сос, тебе в девятку прилетит». И кладет как рукой.

    Может, в «Сочи» его не задвигали в рамки, как в «Спартаке». Или сама по себе команда ему подходила. Учитывая, сколько пропустил до того, Саша хорошо себя проявил в «Сочи». И играл не за большие деньги. Может, раз в сто меньше, чем в «Спартаке», – сказал Бондарь.

    • Кокорин забил 7 голов и сделал ассист в 10 матчах за «Сочи» в РПЛ.
    • В текущем сезоне Серии А россиянин сыграл в 3 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20261

      bset 13 минут назад

      Врачи или пожарные? Неее. Вот балбес, который 250 тысяч евро на шампанское тратит - вот это небожитель.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85582
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru