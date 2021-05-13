Администратор «Сочи»: «Кокорин был небожитель. Может, в «Сочи» его не задвигали в рамки, как в «Спартаке»

Администратор молодежной команды «Сочи» Александр Бондарь высказался об игре форварда «Фиорентины» Александра Кокорина за сочинский клуб.

«А знаешь, кто меня поразил больше всех за все время в «Сочи»? Кокорин. Небожитель был на фоне всей команды был в том сезоне. Все с улыбкой и так легко!

Подходит к воротам, говорит Джанаеву: «Сос, тебе в девятку прилетит». И кладет как рукой.

Может, в «Сочи» его не задвигали в рамки, как в «Спартаке». Или сама по себе команда ему подходила. Учитывая, сколько пропустил до того, Саша хорошо себя проявил в «Сочи». И играл не за большие деньги. Может, раз в сто меньше, чем в «Спартаке», – сказал Бондарь.