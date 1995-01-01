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    Официально: финал Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту

    Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет в Порту на стадионе «Драгау», сообщает пресс-служба УЕФА.

    Изначально игра должна была состояться на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле, однако власти Великобритании включили Турцию в «красную зону» стран, непригодных для посещения.

    УЕФА решил перенести финал турнира в Португалию, чтобы английские болельщики смогли попасть на игру. На матче смогут присутствовать по 6 тысяч болельщиков каждой команды.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 29 мая.
    • Начало встречи – в 22:00 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +85592

      zigbert 1 час назад

      Финал чисто английский, поэтому и пошли им навстречу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1940

      diadushka 3 часа назад

      отличная новость

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5259

      Cleaner 4 часа назад

      Богатые опять вытерли ноги об бедных...(

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