Официально: финал Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет в Порту на стадионе «Драгау», сообщает пресс-служба УЕФА.

Изначально игра должна была состояться на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле, однако власти Великобритании включили Турцию в «красную зону» стран, непригодных для посещения.

УЕФА решил перенести финал турнира в Португалию, чтобы английские болельщики смогли попасть на игру. На матче смогут присутствовать по 6 тысяч болельщиков каждой команды.