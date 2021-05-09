Слуцкий: «День Победы – самый большой праздник для меня, который может существовать»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как относится к Дню Победы.

«Для меня это самый большой праздник, который может существовать. Потому что я сам из Волгограда, и мы воспитаны в очень патриотических традициях. Когда я был еще ребенком, пионером мы ухаживали за ветеранами войны, брали шефство, они рассказывали нам огромное количество историй.

У меня оба дедушки были на войне. Это чувство невероятной гордости, благодарности тем людям, которые сегодня подарили нам жизнь», – сказал Слуцки

Фото: твиттер «Рубина»