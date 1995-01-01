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    Слуцкий: «День Победы – самый большой праздник для меня, который может существовать»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как относится к Дню Победы.

    «Для меня это самый большой праздник, который может существовать. Потому что я сам из Волгограда, и мы воспитаны в очень патриотических традициях. Когда я был еще ребенком, пионером мы ухаживали за ветеранами войны, брали шефство, они рассказывали нам огромное количество историй.

    У меня оба дедушки были на войне. Это чувство невероятной гордости, благодарности тем людям, которые сегодня подарили нам жизнь», – сказал Слуцки

    Фото: твиттер «Рубина»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1476

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Я думаю для каждого адекватного человека День Победы самый большой праздник.Победа - это Праздник!

      1
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      Рейтинг: +2433

      Дедуктор 1 час назад

      Слуцкому - моё большое уважение! А не какие то там невнятные респекты.

      2
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      Рейтинг: +3163

      Semenycch 1 час назад

      Волгоград очень красивый город. Меня особенно впечатлили памятники в виде башен танков т-34, которые отмечают те места в городе, куда дошли фашисты. Некоторые из этих памятников стоят в считанных метрах от Волги. И Мамаев курган тоже. А Слуцкий и здесь себя проявил как мужчина. С Праздником Победы!
      https://www.youtube.com/watch?v=hwthXTKnuPw

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