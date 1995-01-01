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    КДК – о матче «Зенит» – «Локомотив»: «Безопасность на стадионе соблюдались»

    В КДК РФС сообщили о штрафах, которые должны будут выплатить «Зенит» и «Локомотив» по итогам матча 28-го тура РПЛ.

    «КДК будет рассматривать вопросы по матчу только в рамках дисциплинарного регламента. Остальное будет рассматривать комитет по безопасности.

    Вопросы «Локомотива» по несоблюдению санитарных норм и использованием пиротехники не нашли отражения в рапорте матча. Делегат не подтвердил, что использовалась пиротехника. Был перформанс, согласованный с РПЛ.

    Безопасность на стадионе «Зенита» соблюдалась и не была нарушена. Каждый из клубов оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование нецензурных выражений фанатами», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • «Локомотив» после матча пожаловался чрезмерные ограничительные меры в отношении своих болельщиков со стороны сотрудников правопорядка.
    • Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.
    • Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.
    • «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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