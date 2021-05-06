КДК – о матче «Зенит» – «Локомотив»: «Безопасность на стадионе соблюдались»

В КДК РФС сообщили о штрафах, которые должны будут выплатить «Зенит» и «Локомотив» по итогам матча 28-го тура РПЛ.

«КДК будет рассматривать вопросы по матчу только в рамках дисциплинарного регламента. Остальное будет рассматривать комитет по безопасности.

Вопросы «Локомотива» по несоблюдению санитарных норм и использованием пиротехники не нашли отражения в рапорте матча. Делегат не подтвердил, что использовалась пиротехника. Был перформанс, согласованный с РПЛ.

Безопасность на стадионе «Зенита» соблюдалась и не была нарушена. Каждый из клубов оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование нецензурных выражений фанатами», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

«Локомотив» после матча пожаловался чрезмерные ограничительные меры в отношении своих болельщиков со стороны сотрудников правопорядка.

Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.

Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.

РФС: «Неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает чемпионский праздник «Зенита»