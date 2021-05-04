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  • Слуцкий – об отстранении Вилкова: «У людей, принимавших решение, есть дополнительная информация»

Слуцкий – об отстранении Вилкова: «У людей, принимавших решение, есть дополнительная информация»

4 мая 2021, 21:59
5

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о пожизненном отстранении Михаила Вилкова от судейства.

«Слушайте, ну все же в футбольном мире прекрасно понимают, что отстранение судьи Вилкова от работы связано не только с серией грубых ошибок. У людей, принимавших жесткое решение, есть, вероятно, дополнительная информация», – сказал Слуцкий.

  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

«Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова

Источник: Tele-sport.ru
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил
Комментарии (5)
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Benifacto
1620161508
просто взял у обоих команд деньги))))))а так низяяяяя!!!
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vladimir-7
1620193395
Леня абсолютно прав. Вилков изучил только одно из четырех действий в арифметике и проводил только отнимание (бабла), забыв о делении. За крысятничество и поплатился исключением из банды.
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JTherry
1620197522
"у людей, принимавших жесткое решение, есть, вероятно, дополнительная информация" ...потому и пожертвовали пешку, чтобы не зав(п)алить всю "партию"...)
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zigbert
1620235269
Все может быть. Уж очень быстро произошло это отстранение.
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