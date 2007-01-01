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    Слуцкий – об отстранении Вилкова: «У людей, принимавших решение, есть дополнительная информация»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о пожизненном отстранении Михаила Вилкова от судейства.

    «Слушайте, ну все же в футбольном мире прекрасно понимают, что отстранение судьи Вилкова от работы связано не только с серией грубых ошибок. У людей, принимавших жесткое решение, есть, вероятно, дополнительная информация», – сказал Слуцкий.

    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

    «Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова

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    Источник: Tele-sport.ru

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