Слуцкий – об отстранении Вилкова: «У людей, принимавших решение, есть дополнительная информация»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о пожизненном отстранении Михаила Вилкова от судейства.

«Слушайте, ну все же в футбольном мире прекрасно понимают, что отстранение судьи Вилкова от работы связано не только с серией грубых ошибок. У людей, принимавших жесткое решение, есть, вероятно, дополнительная информация», – сказал Слуцкий.

41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

«Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова