Макаров – после победы над «Динамо»: «Давите, убивайте, но мы одна команда»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0) выложил фото из раздевалки. Оно доступно ниже.
«Давите, убивайте, но мы одна команда. Лучшие из лучших», – написал Макаров.
- «Рубин» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
- В следующем туре казанцы сыграют с «Арсеналом» (8 мая).
- «Динамо» занимает 6-е место.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: инстаграм Дениса Макарова