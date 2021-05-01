Макаров – после победы над «Динамо»: «Давите, убивайте, но мы одна команда»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0) выложил фото из раздевалки. Оно доступно ниже.

«Давите, убивайте, но мы одна команда. Лучшие из лучших», – написал Макаров.

«Рубин» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

В следующем туре казанцы сыграют с «Арсеналом» (8 мая).

«Динамо» занимает 6-е место.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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