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    Захарян: «Спартак» – для всех принципиальный соперник. Всегда на него настраивались по-особенному»

    Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к противостоянию со «Спартаком».

    – Вы отличались чуть ли не в каждом матче, а один раз забили четыре мяча «Спартаку» – для вас это самый принципиальный соперник?

    – Думаю, «Спартак» для всех принципиальный соперник. Всегда на него настраивались по-особенному, плюс удачно сложился тогда матч, и удалось столько забить.

    Захарян: «Хотелось бы выиграть Премьер-лигу с «Динамо»

    Захарян – о Роналду: «Мне нравится его уверенность в том, что он лучший, можно сказать, наглость»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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