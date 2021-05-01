Захарян: «Спартак» – для всех принципиальный соперник. Всегда на него настраивались по-особенному»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к противостоянию со «Спартаком».

– Вы отличались чуть ли не в каждом матче, а один раз забили четыре мяча «Спартаку» – для вас это самый принципиальный соперник?

– Думаю, «Спартак» для всех принципиальный соперник. Всегда на него настраивались по-особенному, плюс удачно сложился тогда матч, и удалось столько забить.

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