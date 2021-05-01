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  • Захарян: «Спартак» – для всех принципиальный соперник. Всегда на него настраивались по-особенному»

Захарян: «Спартак» – для всех принципиальный соперник. Всегда на него настраивались по-особенному»

1 мая 2021, 14:40
3

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к противостоянию со «Спартаком».

– Вы отличались чуть ли не в каждом матче, а один раз забили четыре мяча «Спартаку» – для вас это самый принципиальный соперник?

– Думаю, «Спартак» для всех принципиальный соперник. Всегда на него настраивались по-особенному, плюс удачно сложился тогда матч, и удалось столько забить.

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Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Захарян Арсен
Комментарии (3)
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Томик
1619876109
Какому "Спартаку" этот ребёнок уже смог забить 4 мяча? Разве что детсадовскому. Давайте посерьёзней, "бомбардир". Хотя...о чём это я? Какой такой "посерьёзней" и "бомбардир"?
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Павелий
1619889406
Очередное подтверждение, что у всех команд РПЛ только 2 матча в году - против Спартака. Только на них они выкладываются больше обычного, только на эти матчи ходят скауты, только эти матчи покажут, стоит ли игрок хоть чего-то. А всё потому, что Спартак - лидер, честная и народная футбольная команда!
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