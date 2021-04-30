«Крылья Советов» организуют чартерный поезд для фанатов на финал Кубка России. Билеты – от 5,5 тысячи рублей

Болельщики «Крыльев Советов» смогут отправиться на финал Кубка России против «Локомотива» специальным поездом. Игра состоится в Нижнем Новгороде.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» организует чартерный поезд в г.Нижний Новгород на финал Кубка России, в котором наша команда встретится с московским «Локомотивом». Отправление поезда из Самары – 11 мая в 23:50 (смр), прибытие в Нижний Новгород – 12 мая в 15:00 (мск). Обратно в Самару поезд отправится 13 мая в 01:30 (мск) и прибудет в 18:50 (смр).

Стоимость билетов:

плацкарт верх – 5500 рублей;

плацкарт низ – 7500 рублей;

купе верх – 9000 рублей;

купе низ – 11000 рублей».