Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    «Крылья Советов» организуют чартерный поезд для фанатов на финал Кубка России. Билеты – от 5,5 тысячи рублей

    Болельщики «Крыльев Советов» смогут отправиться на финал Кубка России против «Локомотива» специальным поездом. Игра состоится в Нижнем Новгороде.

    «Футбольный клуб «Крылья Советов» организует чартерный поезд в г.Нижний Новгород на финал Кубка России, в котором наша команда встретится с московским «Локомотивом». Отправление поезда из Самары – 11 мая в 23:50 (смр), прибытие в Нижний Новгород – 12 мая в 15:00 (мск). Обратно в Самару поезд отправится 13 мая в 01:30 (мск) и прибудет в 18:50 (смр).

    Стоимость билетов:

    плацкарт верх – 5500 рублей;

    плацкарт низ – 7500 рублей;

    купе верх – 9000 рублей;

    купе низ – 11000 рублей».

    • Матч состоится 12 мая.
    • «Крылья Советов» не играли в финале Кубка России с 2004 года.
    • Команда лидирует в ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85118
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru