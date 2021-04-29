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    Ловрен – о знакомстве с русской кухней: «Мне сказали, что борща без водки не бывает»

    Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился воспоминаниями о своем знакомстве с русской кухней.

    «Я очень люблю борщ. По-моему, на второй день, когда я приехал в Санкт-Петербург, я уже попробовал борщ.

    Человек, который подавал блюдо, сказал: «Борща без водки не бывает!». Я сказал: «Хорошо, давайте попробуем!». Он объяснил, что сначала нужно выпить рюмку водки, занюхать куском хлеба, а потом закусить борщом.

    Я подумал, ну ладно, давайте попробуем. Но одного раза мне вполне хватило для такой процедуры», – рассказал хорват.

    • Ловрен перешел в «Зенит» прошлым летом.
    • В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: Ютуб-канал «Welcome2020 Санкт-Петербург»

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    29.04.2021 23:18
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