Ловрен – о знакомстве с русской кухней: «Мне сказали, что борща без водки не бывает»

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился воспоминаниями о своем знакомстве с русской кухней.
«Я очень люблю борщ. По-моему, на второй день, когда я приехал в Санкт-Петербург, я уже попробовал борщ.
Человек, который подавал блюдо, сказал: «Борща без водки не бывает!». Я сказал: «Хорошо, давайте попробуем!». Он объяснил, что сначала нужно выпить рюмку водки, занюхать куском хлеба, а потом закусить борщом.
Я подумал, ну ладно, давайте попробуем. Но одного раза мне вполне хватило для такой процедуры», – рассказал хорват.
- Ловрен перешел в «Зенит» прошлым летом.
- В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Ютуб-канал «Welcome2020 Санкт-Петербург»