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  • Ловрен – о знакомстве с русской кухней: «Мне сказали, что борща без водки не бывает»

Ловрен – о знакомстве с русской кухней: «Мне сказали, что борща без водки не бывает»

29 апреля 2021, 23:18
5

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился воспоминаниями о своем знакомстве с русской кухней.

«Я очень люблю борщ. По-моему, на второй день, когда я приехал в Санкт-Петербург, я уже попробовал борщ.

Человек, который подавал блюдо, сказал: «Борща без водки не бывает!». Я сказал: «Хорошо, давайте попробуем!». Он объяснил, что сначала нужно выпить рюмку водки, занюхать куском хлеба, а потом закусить борщом.

Я подумал, ну ладно, давайте попробуем. Но одного раза мне вполне хватило для такой процедуры», – рассказал хорват.

  • Ловрен перешел в «Зенит» прошлым летом.
  • В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Источник: Ютуб-канал «Welcome2020 Санкт-Петербург»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (5)
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Niko
1619753896
Сальца ещё кусочек на хлебушек, горчички и пёрышко лука.
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euro9
1619758217
Заработок на cтавках -> infostavki.ru
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Nevsky_RU
1619769207
борщ в унитаз, водку в тарелку, закусь не нужна. Примерно так трапезничает электорат Единой России)
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Рубинище
1619771489
Одни алканафты к нам приезжают. Ракицкий походу его к кухне "народной" приобщает. Борщ с водкой, гумно то ещё. Если уж водки хочется, то в марозильник её, с фужерами, пока закуска готовится. а потом холодненькой в мороженной посуде(со слезой называется вроде) да под горячею закуску-пишу аж самому припить захотелось .
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Hektor 84
1620041983
Так только алкаши выражаются
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