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    Журналист Палмери: УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020

    Заявки национальных сборных для участия в чемпионате Европы будут расширены.

    По информации журналиста Танкреди Палмери, в состав команды разрешат включать по 26 футболистов.

    Сейчас в заявку сборной на Евро могут попасть не более 23 игроков.

    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Евро-2020 перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
    • Семь матчей континентального первенства состоятся в Санкт-Петербурге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 208 тысяч человек.

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