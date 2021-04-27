Журналист Палмери: УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020

Заявки национальных сборных для участия в чемпионате Европы будут расширены.
По информации журналиста Танкреди Палмери, в состав команды разрешат включать по 26 футболистов.
Сейчас в заявку сборной на Евро могут попасть не более 23 игроков.
- Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
- Евро-2020 перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
- Семь матчей континентального первенства состоятся в Санкт-Петербурге.
Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере превышает 208 тысяч человек.