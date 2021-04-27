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  • Павлюченко – об удалении Ахметова: «Соболев упал, как Неймар. Сыграл на публику»

Павлюченко – об удалении Ахметова: «Соболев упал, как Неймар. Сыграл на публику»

27 апреля 2021, 08:46
17

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Дерби как дерби – бились много, а мышления было меньше, потому что никто не хотел уступать. До удаления игра была равная, «Спартак» вроде контролировал игру, они создавали полумоменты. А вот после удаления все пошло.

Правильно ли было давать прямую красную? Несмотря на то, что Ахметов сыграл в мяч, это было опасно. Если бы не щитки, Ильзат мог сломать Соболеву ногу. Так что я считаю, что это удаление. Это было очень грубо. Игрок ведь тоже должен понимать, что это дерби. Идет середина первого тайма, зачем идти так жестко в отбор, да еще и на бровке? Надо включать мозги все-таки.

Помню, мне было 18 лет, когда мы полетели с «Ротором» в Элисту. Я там по глупости толкнул игрока и подвел команду – мы тогда проиграли. Я получил в раздевалке хороших звездюлей. Так что молодой футболист должен понимать, что так нельзя делать.

Я еще никто и звать меня никак, поэтому я не должен позволять себе такие вещи. Команду подводить нельзя. Но это эмоции, люди разные бывают, кто-то не хочет уступать, поэтому так выходит.

Но тут и Соболева заслуга есть: он подлетел, упал как Неймар. Показал, что ему больно, кричал. В этом матче он взял хитростью, сыграл на публику. Он сделал все, чтобы Ахметова удалили. Но со своей стороны он сыграл правильно», – цитирует Павлюченко Metaratings.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Павлюченко Роман Неймар Ахметов Ильзат Соболев Александр
Комментарии (17)
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oyabun
1619502781
Бомбардир снова искажает своим заголовком смысл интервью. А почему бы не вынести в заголовок "Ильзат мог сломать Соболеву ногу. Так что я считаю, что это удаление."? Очевидная попытка манипулировать мнением людей.
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vladimir-7
1619503539
А после и Джикия падал и кричал на весь стадион, но судья не поддался.
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Бухбух
1619505796
Падать и нырять, как Неймар, Соболев научился. А вот играть - вряд ли.
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житель СПб
1619506173
Объективная позиция про нарушение, про удаление - мнение Павлюченко. А вот по Соболеву - да, это его стиль.
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NewLife
1619507048
Вобщем-то нормальный текст, но редакторы Бомбардира своим заголовком выдали себя с головой, чтобы всем было ясно, на чьей они стороне. Теперь мне понятно, почему админы не пошевельнут пальцем, видя как десятки ботов и мультиаккаунтов ежедневно минисуют мои древние комменты.
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Дядя Серёжа
1619508102
Ну упал, ну ласточка... Зачем Ахмет на бровке в центре в него летел, спросите?
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Dominator777
1619515715
Соболев когда-нибудь так нырнет, что выныривать придется в ФНЛ, или во 2-ом дивизионе (ноги то и у него не железные). Таких почти все команды не любят, и "свое" вероятнее всего он скоро "найдет".
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paracetamol
1619523837
Согласен, свинарник хорошему не научит.
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алдан2014
1619529329
Рома стал удивлять своими нападками на родной клуб..
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