Павлюченко – об удалении Ахметова: «Соболев упал, как Неймар. Сыграл на публику»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Дерби как дерби – бились много, а мышления было меньше, потому что никто не хотел уступать. До удаления игра была равная, «Спартак» вроде контролировал игру, они создавали полумоменты. А вот после удаления все пошло.

Правильно ли было давать прямую красную? Несмотря на то, что Ахметов сыграл в мяч, это было опасно. Если бы не щитки, Ильзат мог сломать Соболеву ногу. Так что я считаю, что это удаление. Это было очень грубо. Игрок ведь тоже должен понимать, что это дерби. Идет середина первого тайма, зачем идти так жестко в отбор, да еще и на бровке? Надо включать мозги все-таки.

Помню, мне было 18 лет, когда мы полетели с «Ротором» в Элисту. Я там по глупости толкнул игрока и подвел команду – мы тогда проиграли. Я получил в раздевалке хороших звездюлей. Так что молодой футболист должен понимать, что так нельзя делать.

Я еще никто и звать меня никак, поэтому я не должен позволять себе такие вещи. Команду подводить нельзя. Но это эмоции, люди разные бывают, кто-то не хочет уступать, поэтому так выходит.

Но тут и Соболева заслуга есть: он подлетел, упал как Неймар. Показал, что ему больно, кричал. В этом матче он взял хитростью, сыграл на публику. Он сделал все, чтобы Ахметова удалили. Но со своей стороны он сыграл правильно», – цитирует Павлюченко Metaratings.