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    FA: «Надеемся, что финал Евро-2020 пройдет при 100-процентной заполняемости «Уэмбли»

    Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем не исключает, что финал Евро-2020 пройдет без ограничений по посещаемости. Главный матч турнир состоится на лондонском «Уэмбли» 11 июля.

    «Надеемся, что на финале стадион будет заполнен на 100 процентов. Но более реалистично, что будет 50 процентов», – сказал Буллингем.

    • На текущий момент Лондону разрешено проводить матчи Евро-2020 при 25-процентной заполняемости трибун.
    • «Уэмбли» суммарно примет 7 матчей Евро-2020.
    • Турнир пройдет в 11 городах Европы.

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    Источник: ESPN

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