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    Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020, Дублин и Бильбао исключены из списка городов-хозяев

    Исполнительный комитет УЕФА принял решение изменить место проведения отдельных матчей Евро-2020.

    Из-за отказа гарантировать допуск зрителей на стадионы из списка городов-хозяев были исключены Дублин и Бильбао.

    Как пишет Daily Mail, игры из Ирландии будут перенесены в Санкт-Петербург, а из Страны Басков – в Севилью.

    Мюнхен в последний момент подтвердил готовность принимать матчи турнира.

    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Континентальное первенство перенесли на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1256

      Spirit_78 2 часа назад

      Я правильно понимаю, что официального подтверждения УЕФА ещё не было?
      Если ещё 3 матча отдадут Питеру - это будет прекрасно для экономики города.

      0
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      Рейтинг: +10673

      paracetamol 2 часа назад

      Мало нам своих коронавирусных, со всей Европы доходяги еще притащатся!

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