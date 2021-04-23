Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020, Дублин и Бильбао исключены из списка городов-хозяев

Исполнительный комитет УЕФА принял решение изменить место проведения отдельных матчей Евро-2020.

Из-за отказа гарантировать допуск зрителей на стадионы из списка городов-хозяев были исключены Дублин и Бильбао.

Как пишет Daily Mail, игры из Ирландии будут перенесены в Санкт-Петербург, а из Страны Басков – в Севилью.

Мюнхен в последний момент подтвердил готовность принимать матчи турнира.