Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020, Дублин и Бильбао исключены из списка городов-хозяев

Исполнительный комитет УЕФА принял решение изменить место проведения отдельных матчей Евро-2020.
Из-за отказа гарантировать допуск зрителей на стадионы из списка городов-хозяев были исключены Дублин и Бильбао.
Как пишет Daily Mail, игры из Ирландии будут перенесены в Санкт-Петербург, а из Страны Басков – в Севилью.
Мюнхен в последний момент подтвердил готовность принимать матчи турнира.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
- Континентальное первенство перенесли на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.
Источник: Daily Mail