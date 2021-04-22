Перес: «Не могу представить «Реал» без Зидана»

Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что он рассчитывает на продолжение сотрудничества с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

«Я не могу представить «Реал» без Зидана на посту тренера. Неправда, что я был готов уволить его после матча с «Шахтером» на групповом этапе Лиги чемпионов», – сказал Перес.

Контракт Зидана с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.

Мадридцы на данный момент лидируют в Примере.

В 1/2 финала ЛЧ команда встретится с «Челси».

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