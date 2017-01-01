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    Перес: «Не могу представить «Реал» без Зидана»

    Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что он рассчитывает на продолжение сотрудничества с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

    «Я не могу представить «Реал» без Зидана на посту тренера. Неправда, что я был готов уволить его после матча с «Шахтером» на групповом этапе Лиги чемпионов», – сказал Перес.

    • Контракт Зидана с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.
    • Мадридцы на данный момент лидируют в Примере.
    • В 1/2 финала ЛЧ команда встретится с «Челси».

    Перес: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не покинули проект Суперлиги»

    Перес: «Невозможно купить Мбаппе и Холанда без Суперлиги»

    Перес: «Один из шести клубов АПЛ не был до конца убежден в проекте Суперлиги, и это передалось остальным»

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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